Пенсионеры из Кировской области завоевали золото и серебро на всероссийской спартакиаде

Наш регион на всероссийских соревнованиях представляли 8 спортсменов-любителей и председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Кировской области Ольга Колесникова. Фото предоставлено Союзом пенсионеров России

В Тольятти определились победители VII Спартакиады пенсионеров России. Представители команды из Кировской области завоевали золото в шахматах и серебро в соревнованиях по дартс. Такую информацию сообщили в пресс-службе общественной организации «Союз пенсионеров России».

В состав команды нашего региона входили восемь человек из Кирова, Кирово-Чепецка, Белой Холуницы, Сосновки Вятско-Полянского района и деревни Северные Полянки Лузского района. Это сильнейшие спортсмены-любители серебряного возраста в нашем регионе. Они доказали это в отборочных турах, где соревновались более 2000 пенсионеров из 36 муниципальных образований области. Конкурс составил 256 человек на одно место!

На всероссийских состязаниях нашим землякам противостояли 73 команды: из 72 российских регионов и ДНР. Всего в спартакиаде приняли участие 670 спортсменов-любителей.

Отметим, что кировчане вошла десятку сильнейших в командном первенстве по дартс, набрав 3120 очков! А Елена Черепанова из Кирово-Чепецка стала серебряным призером в личном первенстве в этом виде состязаний.

Елена Миронова из Кирова завоевала золотую медаль в соревнованиях по шахматам.

Помимо этого, члены команды Кировской области успешно сдали нормы комплекса «Готов к труду и обороне» 9-11 ступени. При этом Александр Машанов из д. Северные Полянки, Татьяна Киселева из Кирово-Чепецка и Елена Черепанова выполнили наклоны на 100 баллов. А последняя максимальную оценку получила еще и за отжимания.

Таким образом, команда Кировской области хоть и не вошла в тройку призеров в общекомандном зачета, показала очень хорошие результаты. А победителями спартакиады стала команда из Санкт-Петербурга.

Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской области, бронзу - представители Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

Финал Спартакиады-2022 принимала Самарская область. Соревнования проходили с 26 по 29 сентября на спортивных объектах города Тольятти. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Самарской области и Союз пенсионеров России.

Команды из 73 регионов России боролись за медали в личном и командном первенстве в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.

Всероссийский турнир среди любителей спорта и здорового образа жизни старше 55 лет вернулся после двухлетнего перерыва, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ежегодное мероприятие проводится с 2014 года. Его цели:

- популяризации физической культуры и спорта как фактора активного долголетия;

- массовое привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям спортом в рамках федеральных проектов «Старшее поколение» и «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».