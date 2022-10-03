Главные новости с 26 сентября по 2 октября в Кирове: вопросы частичной мобилизации, избрание главы города, изменения в работе общественного транспорта, усиление мер безопасности в школах

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 3 октября, за окном +16, пасмурно, сильный ветер, ожидается небольшой дождь. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить основные события ушедшей.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОШИБОЧНОЙ ПОВЕСТКОЙ?

В Кировской области работает центр содействия гражданам, которым повестка пришла по ошибке либо незаконно. Вопросами занимаются активисты ОНФ. И это работает: так, уже 14 человек, призванных на службу по частичной мобилизации ошибочно, остались дома, получив отсрочку. Общественники составили целый алгоритм, что делать, если повестку вручили незаконно. Ознакомиться с ним можно в нашем материале.

Областная прокуратура не осталась в стороне. Ведомство подробно сообщило, кто может получить отсрочку от призыва во время частичной мобилизации. Об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, в регионе заработала горячая линия для семей мобилизованных. Задать свои вопросы родственники призванных на службу могут по телефону 122 (добавочный 2).

ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ГОРДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

28 сентября состоялось первое заседание Кировской городской Думы седьмого созыва. Первым вопросом стали выборы главы города. По итогам эту должность вновь заняла Елена Ковалева, избранная большинством голосов.

Еще один немаловажный вопрос - дата конкурса на должность главы горадминистрации. Его назначили на 27 октября. На данный момент обязанности сити-менеджера исполняет Вячеслав Симаков.

На заседании также избрали заместителей председателя Гордумы и образовали новую постоянную комиссию. Всего в новом созыве будет работать семь комиссий, включая вновь созданную.

ВОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Порядок работы городских и междугородних автобусов временно изменится из-за того, что часть машин передадут для перевозки мобилизованных к месту переподготовки и обучения. Так, кировчан предупредили об увеличении интервалов движения ряда городских маршрутов. Некоторые междугородние будут временно отменены - частично или полностью.

Еще одно нововведение - ночные маршруты. Так, известно пока только о трех: троллейбус №3-к, автобусы №53-к и 46-к. Работать они начали с 1 октября по графику с 22.00 до 01.15 с часовым интервалом движения. Ночные маршруты создали для удобства сотрудников предприятий, которые поздно заканчивают вечернюю смену или вынуждены добираться на ночную смену. Маршруты будут работать в тестовом режиме, специалисты анализируют пассажиропоток, востребованность и необходимость ночных рейсов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В КИРОВСКИХ ШКОЛАХ

На минувшей неделе в одной из ижевских школ произошла трагедия: бывший ученик устроил стрельбу в образовательном учреждении. Среди погибших - и учителя, и дети. После этого было решено усилить меры безопасности в школах Кирова.

Так, руководителям муниципальных образовательных учреждений велели ужесточить контрольно-пропускной режим в зданиях и на территориях, а также отработать действия на случай возникновения угрозы. Кроме того, в школах и техникумах введут ставки профессиональных охранников, которые будут работать непосредственно в заведениях. На эти цели из областного бюджета выделено 23,5 миллиона рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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