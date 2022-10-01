«Рядом с человеком должно быть комфортно и безопасно»: кировский психолог - о том, как найти правильного партнера и выстроить с ним дальнейшие взаимоотношения

Любовь не развивается сама по себе, а создается обоими партнерами. И это ежедневный и порой даже тяжелый труд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любовь - чудо, которое приходит неожиданно. Видишь человека и понимаешь: он мой, мы так похожи, мы идеально подходим друг другу… Однако над тем, что, кажется, случается само по себе, приходится тщательно и долго работать. Иногда - со специалистами. И даже, вроде бы, естественные реакции организма на своего избранника могут быть на самом деле тревожным звоночком. «Комсомолка» узнала про некоторые тонкости взаимоотношений у психолога Надежды Чибисовой.

БАБОЧКИ В ЖИВОТЕ - ЭТО УЛОВКА

Первое и самое важное при знакомстве - рядом с человеком, который вам нравится, вам должно быть комфортно. Очень часто люди принимают стрессовую реакцию за любовную дрожь.

- В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что травматические переживания человека дают неправильную окраску чувствам. К примеру, он говорит о любви, но испытывает страх. Рассказывает о привязанности, но за этим стоит злость. Наши эмоции, связанные с травматическими переживаниями, часто трактуются не так, как оно есть на самом деле. И очень важно не поддаться на эту уловку. Иногда я говорю такую фразу: «Ощущение бабочек в животе - это на самом деле звук боя молота о наковальню», - говорит Надежда.

По словам психолога, любовь - очень тихое чувство, будь оно обращено к матери, ребенку или близкому человеку. На уровне тела она ощущается очень мирно и спокойно. Многие думают, что, если рядом с человеком ты покрываешься холодным потом, сердечный ритм зашкаливает, зрачки расширяются и сбивается дыхание - это и есть любовь. На самом деле это наше тело реагирует на стресс.

- Любовь не может выглядеть так. С человеком должно быть комфортно и безопасно – это первое, на что стоит обратить внимание, - подчеркивает Надежда.

ВАЖНО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ РАЗУМОМ

Выстраивать отношения на первом этапе довольно сложно логически. Потому что это тот самый период, когда нам диктуют гормоны, а не разум.

- Весь конфетно-букетный период - это, грубо говоря, химия. Если говорить о логике и некоем рацио, то для дальнейшего развития отношений нужно больше узнавать о человеке. О его прошлом, вкусах, интересах, привычках, - рассказывает Надежда. - И в процессе узнавания необходимо постоянно слушать себя: насколько мне это нужно, какая дистанция комфортна в этих отношениях, почему я в них захожу и что мне в них интересно. Это даст возможность не провалиться в созависимость.

Про последний термин стоит поговорить отдельно. Как утверждает Надежда, склонность к созависимости исходит из детства и связана, как правило, с родителями, злоупотребляющими спиртным.

- Базовые модели поведения закладываются в детстве. И если, к примеру, ребенок живет с одним или двумя родителями, злоупотребляющими алкоголем, это нарушает его чувство безопасности. Условно говоря, он возвращается домой из школы и гадает, в каком состоянии будет его опекун, сможет ли он удовлетворить потребности и так далее. Это вечная жизнь в тревоге. И эти ощущения переходят потом во взрослую жизнь, в отношения уже выросшего человека, - говорит Надежда.

Созависимый человек берет на себя больше ответственности, чем его партнер. К примеру, есть женщина, которая работает и при этом старается создать уют в доме. И в случае, если она не смогла или не успела приготовить ужин или убрать квартиру идеально, она чувствует за это вину. При этом чувство может быть фоновым, и созависимый человек может этого даже не замечать.

- Проблема в том, что для проработки необходимо действительно много времени. Работать надо не только на уровне сознания и бессознательного, но и подбирать модели поведения, чтобы «подсадить» человека на определенные токсичные гормоны, в которых ему будет привычно. К примеру, если он с детства жил в тревоге, то организм «подсажен» на такие гормоны. И он ищет тех партнеров, рядом с которыми они будут вырабатываться, - поясняет психолог.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ И ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД

Сохранение отношений в дальнейшем – тяжелый и ежедневный труд. По словам психолога, любовь - это не просто чудо, которое свалилось на голову и само по себе обретается в человеке. Ее необходимо созидать самому. Не просто беречь и хранить, а именно творить.

- К сожалению, в обществе потребления сейчас соответствующее отношение даже к любви, - говорит Надежда. - Человек думает так: химии стало меньше, трудиться нужно больше - я не хочу это делать, пойду туда, где мне легче, и буду эту химию вычерпывать, пока вообще не смогу испытывать эти чувства. А это рано или поздно произойдет, потому что в конце концов рецепторы притупляются.

Психолог подчеркивает, что любовь - это ежедневная работа над собой.

- Вы наверняка знаете фразу «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это очень важно. Мы не может знать, что такое любовь к другому человеку, если не знаем, что такое любовь к себе, - поясняет наша героиня.

По ее словам, любовь к себе - это не «детское» отношение в духе: что хочу, то и делаю. Взрослый человек во всем, в том числе в этом чувстве, руководствуется не «хочу», а «надо». Прежде всего потому, что потребность людей, как социальных существ - быть в контакте с другими, в отношениях и, самое главное - любить и отдавать любовь. И если человек осуществляет эту потребность, то он и берет на себя ответственность в отношениях.