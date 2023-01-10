Фильм кировского режиссера Антона Погребного «Последние свидетели» стал лауреатом Международных фестивалей

Авторы адресуют свое творческое приношение уходящему поколению. Фото предоставлено киновидеостудией «Вятка»

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

А память человеческая - такая вот беспощадная штука: она не только бередит раны о пережитом, но и уходит вместе с его свидетелями. Остаются фотографии, письма и дневники, аудио и видео записи. Эмоциональная, подробная, и от этого еще более живая историческая правда о войне 1941-1945 годов. Кировский фотограф-любитель Денис Борисов начал собирать эту правду несколько лет назад, так появился его авторский проект «Последние свидетели войны». И, как многие проекты, состоявшиеся по велению сердца, стал востребованным и успешным.

Да, по личной инициативе, без денег, своими силами - вперед, на стареньком автомобиле по самым отдаленным уголкам Кировской области, с нехитрой аппаратурой, зато с огромным желанием попасть в последний вагон уходящей в вечность истории. И эта его самостийная, в общем-то, идея, стала востребованной: на выставки с портретами ветеранов приходят люди, много людей. И успешной, потому что автору через объектив фотокамеры удается передавать силу духа своих героев сегодняшним поколениям. И память вновь оживает. Продолжает жить.

А есть еще многочасовые записи: герои вспоминают прошедшие дни. Тогда, в воспоминаниях, им было по семнадцать, сейчас - далеко за девяносто, и каждое слово, овеянное дыханием эпохи и отшлифованное жерновами прожитых лет, становится бесценным. Разные голоса, мужские, женские - не стариковские жалобы, а драматические предания, в которых - случайное и великое, трагическое и трогательное:

- …Я все детство провел в тайге. Когда мне еще восемнадцати не исполнилось, меня взяли в армию. В лаптях ушел. В Свердловске меня одели, обули, дали обмотки. Никак не мог привыкнуть к обмоткам этим в ботинках. И - на фронт. Помню, когда старшина собрал нас - посмотрел, отвернулся и заплакал…

- …Раненые поступали - они молчали. Как им больно было, но они молчали. Позовет: «Санитар!» - а санитара нет. Сестра около раненых бегает как сумасшедшая от одного к другому. И сейчас волосы дыбом становятся…

- …Наши начали прорыв. У Гитлера траур, а у нас ликование. Сразу почувствовали, что война повернется. И мы начали наступать. Кременчуг, Днепропетровск, Полтава… Область - вся сожжена! У них специальные команды были факельщиков, с огнеметами. Все сжигали, все буквально. Ландшафт - как на Луне. Одни печи, как памятники стояли.

-… Мать моя в 1944 году ко мне приехала под Москву: «Миша, может, я вижу тебя в последний раз». Меня просто слеза пробила. С собой привезла какие-то лепешки, мы эти лепешки за первые же два дня съели. Через три дня ее проводил…

- …Из Кирова - под Смоленск. Смоленск в огне. Ни одного человека не было. Стоит пианино. Разрушенный дом - я поняла, что это школа. Никого нет, все убежали оттудова…На путях рельса в небо смотрит. Вот с какой силой она воткнулась в землю!..

- … При отступлении они вырезали две улицы - 156 семей…Всех! Часа в четыре остановились, и - по домам. В сонных стреляли. Дед выжил, потому что в туалет пошел на улицу. Перестреляли семью, а он остался. В другой семье мать лежала с грудным ребенком, мать застрелили, ребенок остался…

- … Полицаи зверствовали. Знали, кто комсомолец был, кто коммунист. Нас сдал сосед. Маму, меня и сестру забрали. Я был в концлагере Маутхаузен. Форму давали с убитых еврейских детей…

-… Неужели мы это пережили… Прорвали блокаду - освободили побережье Ладожского озера. Проложили узкоколейку, чтобы пустить поезд на Ленинград. Строили ее - артиллерия палила, самолеты бомбили. Столько было жертв! А пустили поезда - тоже бомбили. Потому и называли эту дорогу - «коридор смерти»…

Все это было, было, было… Живых свидетелей остается все меньше, и надо торопиться - говорить с ними, задавать вопросы, записывать. Дарить им любовь, внимание, заботу. После встречи с Денисом некоторые старики относились к нему, как к внуку, потому как своих-то, почитай, что и не видят…

РОДНАЯ РЕЧЬ

Сюжетная линия фильма «Последние свидетели», снятого при поддержке Министерства культуры РФ, выстраивается вокруг Дениса Борисова - кировского фотографа-любителя, и теперь можно считать, самобытного историка и краеведа. Режиссером фильма стал Антон Погребной - талантливый документалист, достойно продолжающий дело своего отца, Заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственных премий РФ Алексея Погребного, художественного руководителя киновидеостудии «Вятка». Усвоив уроки мастера, Антон Алексеевич стал режиссером, оператором, монтажером своих фильмов, самостоятельной творческой личностью со своим сложившимся почерком.

Кадр из фильма «Последние свидетели». Фото предоставлено киновидеостудией «Вятка»

Это отметил и председатель жюри Международного кинофестиваля «Интеграция», секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной академии телевидения и радио Ашот Джазоян. Вручая заслуженную награду, добавил: «Меня, как члена жюри многих конкурсов, всегда приятно удивляет киновидеостудия «Вятка»! Работайте! Это у вас хорошо получается!»

На фестиваль «Интеграция» было представлено около 200 конкурсных работ в области телевидения, радио и интернета из российских регионов, из ближнего и дальнего зарубежья. Единогласным решением жюри режиссер фильма «Последние свидетели» Антон Погребной был удостоен Гран-при фестиваля. «Разрушая стереотипы» - словно подводя итог, называлась статья об XI Международном фестивале «Интеграция», опубликованная в «Российской газете».

Фестиваль проходил в исторических залах московского отеля «Савой», после войны долгое время называвшегося «Берлин». В зале, украшенном фресками и золоченой лепниной, с цифрового экрана лилась простая, чистая русская речь, с характерными вятскими, малороссийскими, сибирскими интонациями - такая родная, берущая за душу. Ведь и наши герои пол-Европы прошагали, они из тех, кто брал Берлин, кто спас от фашистской чумы все человечество, его культуру, его наследие и его будущее.

- Не стесняйтесь брать интервью у своих близких, - напутствовала гостей фестиваля и зрителей фильма «Последние свидетели» генеральный продюсер АО «Телекомпания «ФОРМАТ ТВ» Оксана Барковская. - Не обязательно, чтобы ваши бабушки и дедушки совершали подвиги. Они жили в то время, им есть что рассказать. И благодаря тому, что они расскажут, дети ваши уже не будут теми, кто переписывает историю.

А чуть ранее, в конце ноября, фильм «Последние свидетели» демонстрировался в Центральном Доме кинематографистов на XXVII Международном фестивале кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Жюри под председательством кинорежиссера Владимира Хотиненко включило фильм Антона Погребного в почетный список лауреатов, отобранный из двух сотен претендентов на награды. Президент фестиваля, председатель православного братства «Радонеж» Евгений Никифоров на закрытии фестиваля произнес:

- Удивительно наблюдать, что во время военных действий и, кажется, всеобщего ожесточения, Русский мир так ярко проявляет высочайшие христианские добродетели и исцеляющую силу любви. Эти фильмы необходимо смотреть всем, а более всего нашим воинам. Тогда не возникнет ни у кого сомнения, на какой стороне правда.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОДНОЙ ОБЫДЕННОСТИ

- Года три назад в студию позвонил молодой человек с просьбой помочь смонтировать большое количество отснятого видео материала,- вспоминает продюсер «Последних свидетелей» Ольга Самсонова. - Денис Борисов рассказал, как однажды, 9 мая оказался с фотоаппаратом у Вечного огня. Шествие с возложением венков уже окончилось, и народа было немного. Он уже собрался уходить, как вдруг подъехала машина, из нее вышел парнишка лет 17 и помог седому ветерану в военной форме подойти к обелиску.

Ветеран положил к его подножию цветы и стал читать стихи о войне. Это было настолько неожиданно, что Денис с тревогой посмотрел на девушек, которые перед этим весело переговаривались, не смеются ли они… Но нет, девушки слушали стихи, и на глазах одной появились слезы. Пожилой человек в военной форме закончил читать, повернулся, пошел к машине, паренек помог ему сесть, и машина уехала. А приумолкшие люди ещё долго смотрели им вслед.

Денис не может понять, почему именно эта сцена повернула его жизнь в иную сторону. Получив экономическое образование, он работал в сфере торговли, и как начинающий фотограф-любитель снимал природу, друзей и семью. Обыденность начинала досаждать ему, и он уже не только думал, но даже искал, как сделать свое увлечение более полезным и нужным. Седой ветеран у Вечного огня напоминал ему деда на единственной сохранившейся фотографии военных лет. Дед умер, когда Денис был еще мальчишкой, и по рассказам родственников не любил вспоминать о войне. И вот теперь его внук решил снимать на фото и видеопленку оставшихся в живых земляков-ветеранов.

Сама по себе идея интересная и значимая, но воплотить ее в жизнь оказалось непросто. Все попытки найти адреса ветеранов встречались настороженно, а не стоит ли за этим мошенник или аферист, которых немало развелось в последние годы. Борисов не был журналистом и не имел официального представительства.

По совету друга он обратился в Кировский историко-краеведческий клуб «Мир». Руководитель клуба Людмила Крылова отнеслась к его идее с большим интересом. Борисову выдали удостоверение общественного корреспондента, а впоследствии Людмила Георгиевна сумела получить президентский Грант на организацию серии фотовыставок «Последние свидетели войны».

Денису пришлось осваивать азы журналистики и сложный для начинающего фотографа, жанр портрета. В любом снимке хотелось ему передать особенности личности. Его фотопортреты никогда не повторялись, и в них угадывалась непростая судьба каждого героя. Денис делал не только фото, но и видеозаписи их воспоминаний. К каждому собеседнику нужно было найти подход, а еще раньше - получить у родственников согласие на встречу. Случалось, приехав за сотни километров, ему приходилось возвращаться назад без единого кадра. То домашние передумали пускать в дом чужого, то сам ветеран плохо себя почувствовал.

И теперь Денис Борисов и режиссер Антон Погребной, уже вместе, продолжают открывать зрителям духовную красоту тех, кто, несмотря на страшные испытания военных лет и преклонный возраст, сохранили доброту, сердечное отношение к окружающим. Авторы адресуют свое творческое приношение уходящему поколению, и в этом - сокровенный смысл и достоинство фильма «Последние свидетели».