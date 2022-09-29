В Кирове 2 октября изменятся некоторые маршруты общественного транспорта

Некоторые автобусы и троллейбусы отклонятся от привычного маршрута из-за перекрытых дорог. Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове 2 октября пройдет марафон «Вятские холмы-2022». В связи с этим перекроют несколько улиц. Соответственно, изменятся и некоторые маршруты общественного транспорта. Администрация города сообщает полный список.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ АВТОБУСОВ

Так, с 08.30 до 15.00 2 октября автобусы будут ходить следующим образом:

- № 9: улица Московская - Горького - Воровского - Октябрьский проспект - Комсомольская - Мельничная, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 10: улица Лепсе - Октябрьский проспект - Карла Маркса - Милицейская, далее - по своему маршруту;

- № 15: улица Московская - Горького - Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

-№ 33: Октябрьский проспект - Лепсе - Романа Ердякова - Московская, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 39: улица Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная, далее по существующему маршруту;

- № 53: Октябрьский проспект - Карла Маркса - Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 54: Октябрьский проспект - Карла Маркса - Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 61: улица Лепсе - Октябрьский проспект - Карла Маркса - Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 70: улица Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 90: Октябрьский проспект - Профсоюзная - Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 129: ОТОП «Автовокзал» - улица Горького - Воровского, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 104, 136, 146: ОТОП «Автовокзал» - улица Горького - Московская, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.

Работу автобуса №88 приостановят на время мероприятия.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Троллейбусы №8 и 14 будут идти следующим маршрутом: ОТОП «Улица Московская» - Московская - проспект Строителей - Воровского - Ленина - Профсоюзная - Карла Маркса - Октябрьский проспект - площадь Лепсе, обратно - тем же маршрутом.

Работу троллейбуса №3 приостановят на время мероприятия.

Кировчан просят заранее планировать свои поездки на общественном транспорте.