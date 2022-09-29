Избрание главы города и формирование новой комиссии: как прошло первое заседание Кировской городской Думы седьмого созыва

28 сентября состоялось первое заседание депутатов Гордумы седьмого созыва. Фото: admkirov.ru

На первом собрании обсудили несколько вопросов. Первый и самый главный - избрание нового главы Кирова. Депутаты гордумы провели тайное голосование. Большинство депутатов отдали голоса за Елену Ковалеву, которая ранее уже занимала эту должность. Ее соперником на этот пост был Виктор Савиных. Вновь избранная глава приступит к исполнению своих полномочий со дня вступления в должность после принятия присяги.

На заседании также избирали заместителя председателя гордумы. На данный пост претендовали четыре кандидата: Лариса Копысова, Михаил Кремлев, Даниил Мамин и Светлана Шихова. По результатам тайного голосования заместителями избрали Даниилу Мамина и Ларису Копысову.

На заседании также образовали новую постоянную комиссию - по экономике и предпринимательству. Вместе с ней всего в седьмом созыве будут работать семь комиссий:

- по бюджету и финансам, председатель - Геннадий Плехов;

- по имуществу и земельным отношениям, председатель - Вадим Ральников;

- по социальной сфере, председатель - Анна Альминова;

- по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности, председатель - Михаил Царюк;

- по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры, председатель - Андрей Березин;

- по экономике и предпринимательству, председатель - Денис Ерохин;

- по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, председатель - Юрий Шлемезон.

Еще одним важным вопросом стало решение о назначении конкурса на должность главы горадмиинстрации. Он состоится 27 октября. На данный момент полномочия сити-менеджера исполняет Вячеслав Симаков.