«Пешком из Кирова в Нижний Новгород»: волонтеры просят помочь мужчине, который идет устраиваться на работу в храм

Для 30-градусных морозов путешественник одет совсем не по погоде. ФОТО: vk.com/lizaalert_kirov

В наше время, когда почти до любой точки земного шара вполне можно добраться на поездах и самолетах, сложно представить, чтобы кто-то решился на путешествие между городами пешком. Однако именно такой случай произошел в Кировской области.

ПОДОБРАЛИ НА ДОРОГЕ

7 января, в праздник Рождества Христова, около полуночи волонтеры отряда «Лиза Алерт» во время «Ночного патруля» подобрали на трассе мужчину. На улице стояли почти 30-градусные морозы, а путешественник по имени Василий был одет в легкую одежду. Явно не по погоде. Денег у мужчины с собой не было, телефона тоже.

Как оказалось, Василий пешком шел из Кирова в Нижний Новгород, чтобы там устроиться на работу в храм.

- Наши волонтеры напоили его горячим чаем и накормили. Устроили на ночь в гостиницу, дали ему теплую шапку и рукавицы, - рассказали в «Лизе Алерт».

Возможно, волонтеры смогли бы помочь мужчине быстрее и комфортнее добраться до пункта назначения, но ранним утром Василий ушел из гостиницы, не дождавшись активистов.

ОБРАЩЕНИЕ К ВОДИТЕЛЯМ

Теперь добровольцы «Лизы Алерт» обращаются ко всем водителям, проезжающим по трассе «Советск - Нижний Новгород», а также к жителям населенных пунктов вдоль этой дороги:

- По возможности, помогите ему, пожалуйста. Может быть, вы сможете его подвезти или немного обогреть. Не бросайте его на дороге, не дайте ему замерзнуть. Василий будет рад любой помощи.