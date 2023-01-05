Прогноз погоды на январь 2023 в Кирове: морозы до -28 и дефицит осадков

В первые дни декабря температура воздуха в Кирове может упасть до -28 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Январь 2023 в Кировской области выдастся достаточно холодным - близким по температурным значениям к морозному 2017 году. Паблик «Любительская метеорология в Кирове» рассказал, чего ждать от первого месяца зимы.

ХОЛОДНЕЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ

Согласно прогнозам, на территории Кировской области ожидаются арктические вторжения. В целом, должно быть на 1-2 градуса холоднее нормы, то есть средняя температура воздуха в Кирове может составить -12…-13 градусов.

- Последний раз такой январь наблюдался в 2017 году, в последующие пять лет месяц был теплее, - замечают метеорологи-любители.

Что до количества осадков: оно, по прогнозам, ожидается около и немного ниже нормы. Так что обильных снегопадов ждать не стоит.

СКОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ МОРОЗОВ

Первая декада января будет напоминать пресловутый 2017 год, когда в первые три дня область заметало снегом, а после пришли лютые морозы. В те дни температура воздуха в некоторых районах опустилась до -38…-45 градусов. Что до наступившего года, то в нем первая декада будет холоднее нормы на 5-7 градусов.

- В большинстве районов области ожидаются самые сильные морозы с февраля 2021 года, - предупреждают метеорологи-любители.

5-6 января ожидается усиление морозов. Уже в ночь на 6 января в Кирове термометры могут показать до -28 градусов, а на юге области - до -35…37. Кроме того, 8-9 января по региону может прокатиться еще одна волна холода. В районах температура воздуха может упасть до -40.

Во второй декаде, по прогнозам, усилится Сибирский антициклон. Возможно его слияние с гребнем Азорского максимума над Европой. Их траектории сместятся далеко на север. Для Кировской области это означает стабильный характер погоды с минимумом осадков и близкой к норме температурой воздуха.

В третьей декаде января возможна активизация циклонической деятельности и поступление теплых воздушных масс. Метеорологи-любители предполагают, что в эти дни в Кировской области будет на пару-тройку градусов теплее нормы.

КСТАТИ

В 1972, 1987 и 2010 годах январь в Кировской области наблюдался на 5-7 градусов холоднее обычного. В 2007 и 2020 годах температура воздуха также отклонялась от нормы на 6-8 градусов - но уже в обратную сторону. Так, 20 января 2007 года был побит рекорд всего месяца: максимальная температура достигла +3,8 градуса.

- Прошлогодний январь по среднемесячной температуре и количеству осадков оказался близким к обычному. Самая низкая температура −26.3 градусов зафиксирована утром 5 января, - добавили метеорологи-любители.