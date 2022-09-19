В Кировской области отметили 220-летие Минюста России

Во время мероприятия особо отличившихся сотрудников наградили ведомственными наградами Минюста России, почетными грамотами и благодарностями. Фото: УФСИН России по Кировской области

В Кировском институте повышения квалификации работников ФСИН прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 220-летия Минюста России. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, руководители правоохранительных и судебных органов региона, органов государственной власти и местного самоуправления, ветераны и пенсионеры юстиции, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

Органы юстиции являлись ключевым ведомством в политической и правовой жизни нашей страны на протяжении всего срока своего существования, способствовали формированию и упрочению в России справедливости и правопорядка.

И сегодня Министерство юстиции РФ играет важную роль в укреплении институтов российской государственности, обеспечении конституционной законности и единства правового пространства страны, реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан России.

- На протяжении своей двухвековой истории Министерство юстиции всегда активно способствовало развитию и укреплению государственности, формированию основ правового государства на основе приоритета общечеловеческих ценностей - принципов демократии, гуманизма, законности и справедливости. В этот знаменательный день хочется пожелать всем, кто внес свой вклад в развитие органов юстиции, и действующим сотрудникам крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и профессиональных успехов в деле служения закону и справедливости, - отметил начальник УФСИН России по Кировской области генерал-майор внутренней службы Сергей Павленко.

В праздничном концерте приняли участие дети сотрудников уголовно-исполнительной системы. Фото: УФСИН России по Кировской области

Во время мероприятия особо отличившихся сотрудников наградили ведомственными наградами Минюста России, почетными грамотами и благодарностями. В праздничном концерте приняли участие дети сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В рамках торжественных мероприятий состоялось открытие выставки продукции, выпускаемой исправительными учреждениями региона. Фото: УФСИН России по Кировской области

В рамках торжественных мероприятий состоялось открытие выставки продукции, выпускаемой исправительными учреждениями региона. В экспозиции представили продукты питания (крупы, мясные полуфабрикаты, консервированные овощи, тушенку), спецодежду, рюкзаки, экипировку для охотников, обувь (сапоги, ботинки, туфли), изделия из металла - урны, садовые конструкции для цветов. Все товары изготовлены в центрах трудовой адаптации ИК-5, ИК-11, ИК-17 и ИК-18. Посетители выставки отметили, что найти подобные вещи в магазинах непросто, каждое изделие является эксклюзивным авторским произведением.