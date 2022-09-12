Главные новости в Кирове с 5 по 11 сентября: выборы губернатора и депутатов гордумы, кадровые перестановки, проблемы с электричками и автобусами

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 12 сентября, за окном +12, облачно, днем ожидается небольшой дождь. Прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, вспоминаем основные события ушедшей.

ВЫБОРЫ 10-11 СЕНТЯБРЯ

Выборы губернатора региона, депутатов Кировской городской думы и районных законодательных органов, а также глав некоторых муниципальных образований прошли без эксцессов. Общая явка избирателей составила 35,85%. На голосование пришли как высокопоставленные чины, так и простые граждане. Некоторые сделали это эффектно и со вкусом.

Так, на одном из кировских избирательных участков заметили самую настоящую дымковскую барыню. Девушка пришла голосовать в аутентичном костюме. Подобная мысль посетила многих других жителей региона, в основном - районов области. Так, в трех муниципальных образованиях на выборы пришли жители в национальных костюмах - удмуртских, марийских, татарских.

Почитать подробнее о том, как проходили выборы, можно здесь.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

За минувшую неделю в отставку ушло аж две фигуры. Так, свой пост оставил Николай Журков, бывший руководителем администрации губернатора и правительства. Его обязанности будет исполнять Алексей Комаров. Журков покинул свою должность по собственному желанию.

Свою должность также покинул глава администрации Кирово-Чепецка Владимир Мохов - также по собственному желанию. Напомним, в мае Мохов стал фигурантом уголовного дела, связанного с реновацией сквера «Река времени». Его обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий. Расследование дела еще не завершено, но Мохов принял решение уйти в отставку, не дожидаясь вердикта следствия.

Произошли и другие кадровые перестановки. Так, Михаил Ус, работавший начальником управления госохраны ОКН, перешел на должность директора КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области». Руководство управлением же временно сложили на Александра Грачева.

ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИЧКАМИ

Осенью в Кировской области перестанут курсировать четыре электрички. Объясняется это низкой востребованностью у пассажиров. Так, с 26 сентября прекратят работу электрички «Киров-Лянгасово-Киров» и «Киров-Стрижи-Киров». С 1 октября с расписания снимут также электропоезд «Киров-Великая-Киров».

На минувшей неделе также разошелся слух о том, что «Ласточка», курсирующая между Кировом и Нижним Новгородом, прекратит ходить, поскольку исчезла из расписания на октябрь. Информацию опровергли: оказалось, что поезд слишком востребован, и потому билеты раскупают заранее. Стоит отметить также, что он не только не исчезнет, но и обновит состав: до конца года «Ласточка» обзаведется пятью новыми вагонами. А недавно в ее маршруте появилась дополнительная остановка в Пижме.

ПРОБЛЕМЫ С ПРИГОРОДНЫМИ АВТОБУСАМИ

Ранее администрация утвердила реестр маршрутов регулярных перевозок транспорта общего пользования с 1 января 2023 года. Согласно ему, автобус №129 в новом году прекратит свою работу. Для маршрутов №104, 136, 143, 146 конечной остановкой станет магазин «Мечта». Кировчане возмутились: пропадает последняя возможность комфортно добраться из пригорода в областной центр и обратно.

Решать проблему будут следующим образом: маршруты №104, 129, 136, 143, 146, которые сейчас принадлежат разным перевозчикам, объединят в один лот, чтобы ими занималась одна компания. После этого увеличится количество машин на линиях, участятся выезды, вырастет число автобусов, проходящих через Костино и Бахту.

Кроме того, решается вопрос о создании пересадочного хаба на остановке «Мечта». Иными словами, пассажир, заплатив 30 рублей, сможет уехать с «Мечты» в любом направлении бесплатно. Для этого нужно будет лишь оформить соответствующую транспортную карту.

Стоит заметить, что окончательного решения по автобусам, идущим в направлении Башарово, пока нет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В кировских школах обновили меню для учеников

С 19 по 29 сентября мост через Молому будет закрыт на плановый ремонт

С 8 сентября в детсады, школы и больницы Кирова начнут подавать отопление

Средняя зарплата кировчан за месяц не превышает 39 тысяч рублей

В Кирове с 2023 года начнет работать автобусный маршрут №7

В Кирове достроили проблемный дом №34 по Березниковскому переулку