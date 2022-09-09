Метеорологи-любители опубликовали прогноз погоды на сентябрь 2022 в Кировской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре 2022 года в Кирове ожидается прохладная погода с дождями. Как уточнили в сообществе «Любительская метеорология», в течение месяца средняя температура воздуха будет на 1-1,5 градуса ниже нормы. Количество осадков превысит привычные значения, но незначительно.

ЗАМОРОЗКИ НА ПОЧВЕ

Начало сентября запомнилось кировчанам резким переходом с солнечной и жаркой погоды к первым заморозкам. Так, уже в ночь с 5-го на 6-е сентября в Кировской области объявили метеопредупреждение. Жителей проинформировали о заморозках на почве до 0…-3 градусов.

По информации регионального МЧС, очередная волна похолодания ожидается с 9 по 11 сентября. Причиной такой погоды может стать заток еще более холодного воздуха из Арктики.

Во второй декаде сентября метеорологи-любители прогнозируют сохранение температуры воздуха на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Кроме того, в регионе ожидаются значительные осадки.

БАБЬЕ ЛЕТО НАСТУПИТ ПОСЛЕ 15 СЕНТЯБРЯ

В третьей декаде месяца в Кировской области может наступить незначительное потепление. Средняя температура воздуха установится на уровне климатической нормы. Не исключено, что после 15 сентября в регионе наступит период бабьего лета.

Так, по прогнозам gismeteo.ru, столбик термометра в дневное время может достигать +15 градусов. Кроме того, в Киров вернется солнечная погода.

Однако период потепления будет краткосрочным. В конце сентября воздух днем будет прогреваться лишь до +9 градусов. Ночами синоптики прогнозируют 0…+2 градуса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Холодная погода с первых дней месяца в Кировской области наблюдалась в 1980, 1993, 1997, 1998, 2003, 2021 годах.

По-настоящему летним оказалось начало сентября в 1963, 1992, 1995 годах.

Мокрый снег с дождем и интенсивные волны холода наблюдались в 1976, 1977, 1986, 1993 годах.

В прошлом году сентябрь также не порадовал кировчан теплом. По информации «Любительской метеорологии», среднемесячная температура воздуха была на три градуса ниже нормы. Осадков же выпало с избытком.