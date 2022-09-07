Александр Соколов: «Многое в Кировской области делается благодаря федеральной поддержке»

Помощь региону выделяется на дороги, транспорт, здравоохранение, благоустройство и другое. Фото: kirovreg.ru

Кировская область получает ощутимую федеральную поддержку, которая важна для реализации значимых проектов и планов. Так, средства выделят на строительство транспортного перехода под Транссибом в Нововятске, южного обхода Кирова, моста через реку Чепцу в Кирово-Чепецком районе. Помощь будет и с ремонтом дороги Киров - граница Удмуртской Республики.

Поддержка оказывается здравоохранению: в 2022 году ЦРБ получили новые автомобили. Для работы первичного звена планируется закупка 70 единиц транспорта, часть уже поступила в учреждения.

- Многое делается благодаря поддержке федерального центра - президента России Владимира Путина, председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, федеральных министерств и ведомств, - отметил Александр Соколов.

Отдельная субсидия будет выделена на благоустройство общественных пространств в Кирове и области. Плановый объем финансирования на будущий год приближается к миллиарду рублей. Так, 540 миллионов рублей выделят на благоустройство парка имени Кирова к юбилею областного центра. Поддержку получат и районы.

- Проект благоустройства Белой Холуницы стал победителем во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды среди малых городов и городских поселений. На нашей недавней встрече Михаил Владимирович Мишустин высоко его оценил, - сказал Александр Соколов.

Стоит отметить, что правительство страны готово оказать необходимую помощь региону в проведении праздничных торжеств и подготовке к юбилею. Уже создан региональный оргкомитет, в состав которого вошли специалисты из разных сфер деятельности: политики, предприниматели, общественники, лидеры креативных индустрий. Возглавил его врио губернатора Александр Соколов.

- Юбилей должен стать общим делом всех граждан. Программа подготовки к празднику будет основана на инициативах горожан. Для их поддержки в ближайшее время мы объявим специальный грантовый конкурс общественных инициатив, - заявил глава региона.