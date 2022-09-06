Создание пересадочных хабов и сокращение автобусов в направлении Башарово: что будет с пригородным транспортом в Кирове с 2023 года

Окончательного решения по автобусам в направлении Башарово пока нет. Фото: admkirov.ru

В Кирове все автобусы, идущие в направлении до Башарово, объединят в один лот, чтобы их обслуживал один перевозчик. Однако одного из маршрутов с нового года недосчитаются. Об этом сообщает горадминистрация.

Ранее мэрия утвердила реестр маршрутов регулярных перевозок транспорта общего пользования с 1 января 2023 года. Согласно ему, автобус №129 в новом году прекратит свою работу. Для маршрутов №104, 136, 143, 146 конечной остановкой станет магазин «Мечта». Кировчане начали возмущаться, что из-за такого решения добираться до областного центра и обратно станет сложнее.

На данный момент маршруты №104, 129, 136, 143, 146 обслуживают разные компании. В итоге водители, особенно в часы пик, стараются опередить конкурентов и собрать как можно больше пассажиров. Остальные маршруты из-за этого работают себе в убыток, что приводит к сокращению рейсов, увеличению интервала движения и так далее.

После передачи всех маршрутов одному перевозчику увеличится количество машин на линиях, участятся выезды из Русского и Соснового, а также число автобусов, проходящих через Костино и Бахту. Поэтому после отмены маршрута №129 кировчане все так же смогут добираться до областного центра и обратно.

Кроме того, решается вопрос создания «пересадочных хабов». Они будут работать следующим образом: на остановке «Магазин «Мечта» пассажир сможет уехать по пересадочному тарифу в любом направлении. Заплатив 30 рублей на пригородном маршруте, можно будет пересесть на любой другой автобус или троллейбус бесплатно. Для этого нужно будет оформить соответствующую транспортную карту.

Напомним, ранее мы сообщали, что согласно тому же реестру в Кирове с 2023 года появится новый автобусный маршрут №7 «Инфекционная больница - Метроград». Вместе с тем с улиц исчезнут троллейбусы №14.