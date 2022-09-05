Главные новости в Кирове с 29 августа по 4 сентября: проблемы с общественным транспортом, анонс строительства тоннеля под Нововятском, награждение пса-героя из Кстинино и карантин по АЧС в трех районах

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 5 сентября, за окном +10, пасмурно, днем ожидается небольшой дождь. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно вспоминаем главные события ушедшей.

ПОПОЛНЕНИЕ АВТОПАРКА В КИРОВЕ

На минувшей неделе в Киров все-таки приехали новенькие автобусы. 51 машина поступила во владение КПАТ. На какие маршруты и когда выйдет транспорт, пока неизвестно. Предприятие также готовится закупить еще семь дополнительных автобусов. Объявлен электронный аукцион, начальная цена контракта - 120 миллионов рублей. Новоявленный поставщик должен будет доставить машины в Киров до 15 ноября.

НЕХВАТКА ВОДИТЕЛЕЙ И МАШИН

А у АТП с транспортом проблемы - отчасти из-за КПАТа. Бывший руководитель предприятия Денис Пырлог поделился информацией, что из АТП ушли порядка 45 сотрудников за последние два месяца. Нынешний директор Андрей Логиновский заявил, что уволившихся было в разы меньше, признав при этом, что работники ушли частично из-за пополнения автопарка КПАТ в «более комфортные условия труда». Еще одна проблема - недовыпуск машин на маршруты, как из-за нехватки водителей, так и из-за поломки некоторых видов транспорта. В качестве решения проблемы часть новых автобусов КПАТ передадут АТП.

АВТОБУСЫ НАЧНУТ ХОДИТЬ ДОПОЗДНА С 2023 ГОДА

И еще про общественный транспорт. Кировчане без конца жалуются на его работу, в частности, в вечернее время. К примеру, из 52 машин только 32 работают после 22 часов. Врио губернатора Александр Соколов пообещал решить проблему. Во-первых, вскоре нехватку машин на линии устранят, поскольку на маршруты выйдут вновь прибывшие автобусы. Во-вторых, с 2023 года время работы общественного транспорта в Кирове планируют увеличить.

АНОНС СТРОИТЕЛЬСТВА ТОННЕЛЯ ПОД НОВОВЯТСКОМ И МОСТА ЧЕРЕЗ ЧЕПЦУ

На днях стало известно, что и тоннель под ж/д переездом в Нововятске, и мост в Чепецке все-таки появятся. Объекты должны построить в 2023-2027 годах. Возведение должны обеспечить правительство и региональные органы исполнительной власти. Средства выделят из федерального бюджета. Субсидия предусмотрена также на благоустройство общественных пространств - скорее всего, к юбилею Кирова. Сроки определения финансирования станут известны до 1 октября.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ ПСА-ГЕРОЯ

Пес Гектор из Кстинино, чья бдительность спасла жизнь целой семьи, удостоился признания не только на региональном уровне. Он стал лауреатом I степени международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Церемония награждения прошла в Калининграде. В ней также принял участие хозяин умного пса Дмитрий Корякин и сотрудник областного ГУ МЧС Иван Малышев, который и помог спасти семью по «наводке» пса. Всю историю можно прочитать здесь.

КАРАНТИН ПО АЧС

Его на минувшей неделе ввели сразу в трех районах Кировской области: Вятскополянском, Малмыжском, Кильмезском. Все потому, что рядом с нашим регионом, а именно в двух районах республики Татарстан, зафиксировали вспышки африканской чумы свиней. Заболевание обнаружили у домашних хрюшек. Теперь на нашей территориях, где введен карантин, запрещена добыча дикого кабана - за исключением регулирования численности вида.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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