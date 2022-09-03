Вятский Арбат, Кикиморская гора и набережная Грина: Топ-5 достопримечательностей Кирова

Парк имени Кирова - одно из любимых мест местных жителей для прогулок. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Этот древний русский город станет идеальным вариантом для поездки выходного дня. Он стоит на высоком берегу реки Вятки. Именно благодаря ее названию Киров и всю Кировскую область часто именуют Вяткой.

Путешествие по Кирову подарит впечатления, которые вы точно не забудете. Здесь вы поучаствуете в познавательных мастер-классах по лепке дымковской игрушки и изготовлению шоколада, почувствуете себя космонавтом и палеонтологом, а еще попадете в гости к сказочным персонажам в сосновом бору.

Рассказываем, что стоит посмотреть и чем заняться.

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО ВЯТСКОМУ АРБАТУ

Чтобы еще раз приехать в наш город, сфотографируйтесь у памятника «Место встречи». Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Так часто называют пешеходную часть улицы Спасской. Она находится в историческом центре Кирова и является одним из любимых мест у жителей и гостей города. Здесь сосредоточены музеи, кафе, магазинчики и арт-объекты. А также «вкусные» музеи на Спасской: мороженого, шоколада и леденцов.

Туристические указатели напоминают о достопримечательностях областной столицы. Их можно посетить, отправившись по направлению, которое указывают стрелки. Многие находятся совсем рядом с вятским Арбатом.

Покидая гостеприимную Спасскую, не забудьте сфотографироваться со скульптурой «Место встречи», чтобы вернуться в Киров снова. Бронзовый памятник высотой более двух метров изображает встречу пары под часами. Фигуры выполнены в стиле дымковской игрушки и отсылают к знаменитому вятскому промыслу, прославляя таким образом труд мастериц и регион. Кстати, часы не только показывают время, но и отбивают начало каждого часа.

ИЗГОТОВИТЬ ДЫМКОВСКУЮ ИГРУШКУ И УВЕЗТИ ЕЕ С СОБОЙ

Такие сувениры многие увозят из Кирова как для себя, так и в подарок друзьям. Фото: visitkirov.ru

Киров - центр уникального дымковского промысла, и туристы любят посещать мастер-классы по изготовлению яркой и веселой глиняной игрушки.

Мастера создают изделия по технологии, передающейся из поколения в поколение. При этом каждое неповторимо, так как изготавливается и расписывается вручную.

Обязательно загляните в музей дымковской игрушки. Увидите уникальные произведения разных периодов. Вы можете попробовать изготовить игрушку самостоятельно под руководством мастера и приобрести изделия ручной работы в качестве сувениров из Вятки.

НАЙТИ СЕМЬ КИКИМОР

Фигурку «Искренность» поставили у фонтана «Парящий камень». Фото: admkirov.ru

Вятских кикиморок можно увидеть в местах, любимых у горожан и туристов. У каждой есть имя, например на фонтане «Парящий камень» поселилась кикиморка «Искренность», в Александровском саду - «Здоровье».

Всего бронзовых фигурок - 7. Их разместили на Спасской, в Александровском саду, парке имени Гагарина, на набережной Грина, пешеходном мосту через Слободской спуск. Искать кикиморок - это увлекательный квест. Заодно можно прогуляться по значимым и красивым местам областной столицы.

Выбор этого сказочного персонажа не случаен. Киров со времени своего основания связан со сказочным персонажем - Кикиморой. По легенде в XIV веке новгородские ушкуйники решили основать поселение на берегу реки Вятки. Утром они обнаружили, что весь заготовленный для строительства лес перенесен на другое место ниже по течению. С тех пор появилась легенда о том, что на этой горе любят озорничать кикиморы, и назвали ее Кикиморской.

Сегодня на этой горе любят отдыхать жители и гости города. С ее склона вытекают более 20 родников.

ВСТРЕТИТЬ АССОЛЬ

Скульптура «Бегущая по волнам» встречает гостей города в парке им. Кирова. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Сегодня жители и гости Кирова с удовольствием бывают в местах, связанных с Александром Грином и героями его произведений. Можно прогуляться по набережной Грина. Это одно из красивейших мест города, где хорошо отдохнуть от городской суеты и полюбоваться живописными видами на реку Вятку. На набережной расположены памятник Грину, церковь в честь Феодоровской иконы Божьей матери, капсула времени, а также дерево семейного долголетия, увешанное замочками любви.

Будущий писатель Александр Гриневский родился в городе Слободском, а его детство и юность прошли в Вятке. Поэтому в Кирове «живут» герои произведений великого романтика. Вы найдете их в парке имени С.М. Кирова. Прогуляйтесь по уютным аллеям, в том числе аллее счастья, вымощенной памятными плитами.

Найдите достопримечательности, среди них - арт-объект «Подкова счастья», под которой можно пройти и загадать желание, скульптуры «Бегущая по волнам» и «Ассоль», изображающие героинь произведений Александра Грина.

ОТПРАВИТЬСЯ НА ПРОГУЛКУ С ДИНОЗАВРАМИ

В палеонтологическом музее представлены подлинные кости древних ящеров. Фото: Архив «КП»-Киров

Загляните в Вятский палеонтологический музей. Вы отправитесь в познавательное путешествие в мир древних животных, обитавших на нашей планете задолго до появления человека. Скульптурные реконструкции жизни динозавров в натуральную величину буквально переносят в далекие времена.

Во время экскурсии вы услышите пение птиц, рычание динозавров и, конечно, рассказ экскурсовода об истории происхождения жизни на Земле. Кроме собственно костей древних животных, есть игрушки, настольные игры, магниты, раскраски, энциклопедии, брелоки и многое другое.

Еще вы можете побыть археологом и поучаствовать в раскопках в Котельничском районе на местонахождении парейазавров.

Благодарим «Центр развития туризма Кировской области» за помощь в подготовке материала.