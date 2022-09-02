«Его картины лечат душу»: в Кирове открылась выставка памяти заслуженного художника РФ Дмитрия Сенникова

«Художники - счастливые люди, у них после смерти не кончается жизнь, а начинается вторая. В их картинах…». Фото: Вятский художественный музеей

О том, что это удивительный человек и мастер, говорили на открытии экспозиции в Вятском художественном музее имени Васнецовых все - друзья и родные, коллеги и поклонники его творчества. Дмитрий Сенников много работал над выставкой «Страницы моей жизни…», но не дожил до нее. Масштабное собрание экспонатов - более 150 работ - представили вятской публике без мастера.

Все же казалось, что художник незримо присутствовал через свои прекрасные картины и добрую память, которую оставил о себе. И, конечно же, о Вятке. Ведь он был предан этому городу в течение всей жизни.

На картинах изображены уголки любимой многими старой Вятки. Фото: Вятский художественный музеей

Многим может быть непонятно, как жителю Приморья приглянулся лесной вятский край. А он еще в юности, переехав в Кировскую область, стал считать себя коренным кировчанином. Будущий художник остался здесь жить, окончил Кировское училище искусств, встретил свою любовь. Здесь родились его дети, внуки. И все это время Дмитрий истово поклонялся родной Вятке - живописал ее старинные улочки и деревянные дома, ее милый дух.

Это внимательное и трепетное отношение к родине сквозило во всех работах художника, которые представили зрителям на открытии. Вятка, яркая, нарядная, яркая, лиричная, а то и почти сказочная, смотрела с картин на посетителей. Тут и узнаваемые городские пейзажи - дома с резными наличниками, скверы, храмы, и те, каких уже не увидишь в областной столице, - они исчезли безвозвратно.

Но в работах мастера, кажется, нет удручающей тоски по ушедшему. Картины словно пропитаны светом и радостью бытия. На них исчезнувшие уголки любимой многими старой Вятки продолжают жить. В 2005 году в Москве даже выпустили набор открыток с работами мастера из серии «Дворики и домики любимой Вятки».

Такое же светлое настроение можно увидеть в картинах из сельской жизни. Сам Дмитрий Сенников обзавелся дачей в Бурмакино, которую обустраивал с большим желанием, и даже признавался друзьям, что спать не может - все время хочется что-то делать. А хотелось заниматься мастерской, баней, сооружать из пеньков-сучков разных зверюшек.

К слову, животные не раз становились персонажами картин Сенникова. Художник любил собак, изображал их в условиях деревенского быта. Как правило, с мягким юмором, отражавшимся даже в названиях работ. Например, картина «Дефиле», на которой дворняги с интересом наблюдают, как женщина выгуливает свою декоративную собачку.

Мастер любил собак и изображал их в условиях деревенского быта. Фото: Вятский художественный музеей

- Его картины лечат душу, - призналась одна из посетительниц.

Говорят, это яркое свойство самого Дмитрия Сенникова - излучать доброту и оптимизм. Он заряжал ими всех вокруг. «Шел в свою мастерскую и всегда заходил к коллегам со словами: «Привет, чемпионы!» - вспоминали на выставке художники.

Может, поэтому его так безоговорочно любили. Да, ведущий кировский художник, да, заслуженный. Но главное звание - любимый.

- Дима прожил счастливую жизнь - он занимался тем, чем хотел, - сказала на открытии выставки его супруга Ирина Геннадьевна.

Художник работал в разных техниках: живопись, графика, темпера, акварель, пастель, гуашь, цветной карандаш. Начинал свой творческий путь мастер с графических работ. Сам он шутливо называл их за малый размер горчичниками.

- Основная часть экспозиции - это бережно хранимая родственниками художника коллекция произведений: большие полотна и камерные работы, сложные продуманные сюжеты и спонтанные естественные композиции. Многообразие поразит даже искушенного зрителя, - отметила директор Вятского художественного музея Анна Шакина.

На открытии экспозиции собрались друзья и родные, коллеги и поклонники творчества художника. Фото: Вятский художественный музеей

Есть тут и предметы интерьера из мастерской художника. Многое он привез из своих путешествий - собирал старинные часы, самовары, фарфор и стекло, мебель. Эти находки можно увидеть как в натюрмортах, созданных мастером, так и в музейных витринах. Об этом позаботились родные.

- Уверены, что отец там... оценит все, что проделано. Ведь он мечтал, готовился, но, к сожалению, не успел. Спасибо всем за добрые слова, спасибо всем, кто пришел, и желаем приятного просмотра! - заключил сын Дмитрия Сенникова Роман.

Есть на выставке и предметы интерьера из мастерской Дмитрия Сенникова. Фото: Вятский художественный музеей

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Сенников - заслуженный художник России, лауреат премии «Вятский горожанин», первый лауреат премии имени Васнецовых в номинации «Вдохновение». Родился в 1947 году в Пермском крае, окончил Кировское училище искусств. Участник областных, региональных, всероссийских, международных и персональных выставок, ведущий вятский художник.

Скончался в декабре 2020 года. В 2022 году в день рождения Дмитрия Николаевича мемориальная табличка появилась в Кирове на доме, где жил художник - на улице Милицейской, 39.

Сегодня работы Дмитрия Сенникова хранятся в художественных музеях, галереях и частных коллекциях России, Латвии, Китая, США, Италии, Финляндии, Японии. О творчестве художника снято пять фильмов.