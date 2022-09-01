Один на миллион случаев в год: кировские врачи спасли мужчину с редчайшей болезнью

Болезнь удалось выявить врачам Кировской областной клинической больницы. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области врачи обнаружили у мужчины редчайшую и опасную болезнь. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

Первые симптомы 58-летний мужчина ощутил еще в 2019 году: заболели суставы. Летом прошлого года к ним прибавились слабость и недомогание, парой месяцев позже - диарея. Пациент прошел несколько обследований в разных больницах. Врачи отмели возможность онкопатологии, заболевания крови, туберкулеза, ревматических заболеваний. Вопрос, что за болезнь мучает мужчину, остался невыясненным. Лечение, которое проходил кировчанин, давало лишь кратковременный эффект.

И только после этого мужчина обратился в областную клиническую больницу, где его госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение. Пациенту провели лабораторные и эндоскопические исследования, в частности ФГДС и колоноскопию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

В ходе гистологического исследования врачам удалось найти в лимфоузлах и биоптате слизистой тонкой кишки клетки, типичные для болезни Уиппла - одного из редчайших заболеваний. После консультации с федеральным центром диагноз подтвердился, и мужчине назначили терапию. Это помогло: пациент сразу почувствовал себя лучше, обмен веществ нормализовался. На днях его выписали из клиники.

Стоит отметить, что болезнь Уиппла - это крайне редкое системное заболевание, отсутствующее даже в международной классификации болезней. Встречается оно у одного на три-четыре миллиона человек - такова его ежегодная распространенность. Болезнь вызывается бактерией, определить которую возможно только на основании расширенного гистологического исследования. Главная ее опасность - развитие тяжелого синдрома нарушенного всасывания и необратимое поражение нервной системы, что может привести к летальному исходу.