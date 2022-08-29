Главные новости в Кирове с 22 по 28 августа: упавшая с ЛЭП и разбившаяся насмерть женщина, трагедия с подростками в Котельниче, массовое отключение электричества и утечка хлора

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 29 августа, за окном +28 градусов, пасмурно, порывы ветра до 7-11 м/с. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения воды и электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы делимся с вами главными событиями ушедшей.

РАЗБИЛАСЬ, УПАВ С ВЕРХУШКИ ЛЭП

Неделя началась с трагедии: на улице Уральской женщина забралась на вершину ЛЭП, где просидела несколько часов. К линиям электропередач съехались полиция и МЧС, для кировчанки разыскали психолога и собирались отправить к ней в автолюльке. Однако та не смогла дождаться помощи - упала вниз с огромной высоты. Медики забрали кировчанку на носилках, но в карете «скорой помощи» констатировали смерть. По слухам, женщина забралась на ЛЭП из-за буллинга. Известно, что у нее остались дети. По факту произошедшего проводится проверка.

ПОДРОСТКОВ ПРИДАВИЛО ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ

Еще одна трагедия произошла на неделе в Котельниче. В здании бывшей школы на улице Вокзальной рухнула плита перекрытия, под которой в тот момент оказались двое подростков. Одного сумели достать и пострадавшего, но живого, направить в больницу. Второй, к сожалению, скончался. После выяснилось, что здание было выкуплено одним из жителей Котельнича, который вместе с приятелем нанял обоих детей для разбора строения в качестве подработки. Следком возбудил уголовное дело, мужчины проходят как подозреваемые. Недавно им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

УТЕЧКА ХЛОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ЧП произошло 26 августа на городской станции аэрации в деревне Большая Гора. Утечку удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, и хлор не успел распространиться за пределы здания. Специалисты Роспотребнадзора с помощью взятия проб воздуха выяснили, что предельно допустимая концентрация веществ не превышена. Однако в результате инцидента все же пострадали люди. Двоих сотрудников предприятия госпитализировали с подозрением на легкое отравление хлором.

КОНЕЦ СВЕТА В КИРОВЕ

Буквально. Вечером 26 августа практически весь Киров остался без электричества: дома, торговые центры, другие здания. Обесточились даже светофоры. Как выяснилось позднее, виной тому был сбой, произошедший на подстанции «Вятка» в Кирово-Чепецком районе. Подачу ресурса в дома возобновили в кратчайшие сроки, а полностью электроснабжение восстановили в 19 часов.

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ СОБАКЕ

И о хорошем: в конце августа традиционно отмечается День благодарности собаке. В этот день своих любимцев поздравляют не только их хозяева, но и их... сослуживцы. «Комсомолка» к празднику собрала истории собак, «работающих» в региональной полиции и Росгвардии. Эти умные, добрые и храбрые животные выполняют массу полезных функций: розыск преступников и пропавших людей, поиск боеприпасов, взрывчатки, оружия и даже денег, и многое другое. Почитать о собаках-героях, несущих службу в правоохранительных органах, можно здесь и тут.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кировские родители могут потратить материнский капитал на услуги нянь и частного детсада

В Кирово-Чепецком районе два человека пострадали после столкновения дельтаплана с ЛЭП

На благоустройство парка у цирка к юбилею Кирова выделят 540 миллионов рублей

С 29 августа кировчане могут сделать прививку от гриппа на Театральной площади

В Кирове 30 августа из-за крестного хода перекроют несколько участков улиц

В Кирове до 1 сентября закончат реконструкцию перекрестка Ленина и Современной

Крытый каток с искусственным льдом появится в Яранске в декабре

Кировские врачи-педиатры будут консультировать дистанционно