Не просто друг человека: как собаки помогают кировским правоохранителям на службе

Шерри «работает» в ОМОНе и помогает находить взрывчатку, оружие и боеприпасы. Фото: управление Росгвардии по Кировской области

В конце августа отмечается День благодарности собаке. «Комсомолка» ранее уже рассказывала о собаках-героях, работающих в полиции. И поскольку историй о домашних любимцах никогда не бывает много, мы представляем вам еще одну! Наша сегодняшняя четырехлапая героиня - лабрадор-ретривер Шерри, работающая в Росгвардии.

ОБОЖАЕТ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ И ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ

Полное имя красавицы - Лабель Шарм Рояль Шерри. Создается впечатление, что это особа королевских кровей, не иначе! Однако все сотрудники называют ее просто Шерри, а кинолог и вовсе обращается к ней по другому имени - Дэйзи. На то есть своя причина: по словам специалистов, имя пса должно начинаться со звонкой, твердой согласной, чтобы животное всегда четко слышало, что к нему обращаются.

Шерри по природе своей дружелюбна ко всем, но особенно ласкова к детям. Крайне любопытна и запаслива - обожает собирать и тащить в свой вольер все, что встречает по дороге: палки, камни, кирпичи…

- Увидит оставленный без присмотра молоток - унесет и его. Все найденное складирует у себя, - делятся правоохранители. - Иногда ее в шутку называют «прораб».

А больше всего Шерри любит резиновый мячик и деревянную гантельку. Это ее любимые игрушки.

ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Несмотря на ласковый нрав и дружелюбное отношение к людям, Шерри работает в очень серьезной и опасной сфере. Специализация этой красавицы - поиск и обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов. Работает собака в ОМОН «Вятич» управления Росгвардии по Кировской области, и вместе с его сотрудниками уже не раз бывала в опасных точках. Вот такой друг человека.

- Шерри неоднократно выезжала в зоны вооруженных конфликтов на территорию Северо-Кавказского региона, где принимала участие в разминировании, занималась поиском самодельных взрывных устройств, оружия и боеприпасов, - рассказывают сотрудники Росгвардии.

Однажды Шерри помогла пресечь попытку перевозки взрывчатых веществ. Осматривающим автомобиль показалось, что он пуст, однако умная собака почувствовала неладное, и указала, где хранится взрывчатка. Благодаря качественной дрессировке удалось предотвратить преступление, которое могло привести к человеческим жертвам.