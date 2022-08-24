В Кирове женщина разбилась насмерть, упав с ЛЭП

Женщина забралась на самый верх ЛЭП и провела там около двух часов. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Жуткий инцидент произошел 23 августа около 17 часов напротив гимназии на улице Уральской. Прямую трансляцию вел телеграм-канал «Киров Live Новости».

По данным канала, женщину, забравшуюся на ЛЭП, долго уговаривали спуститься полиция и скорая. Собравшаяся внизу толпа с волнением наблюдала за происходящим. Женщина не остановилась на достигнутом и поползла на самый верх, сев у проводов. Чтобы она не пострадала, пришлось отключить ЛЭП.

Около 18.30 МЧС вызвали психолога для кировчанки, чтобы поднять его наверх в автолюльке. Сами спасатели не рискнули подниматься к ней - очевидно, чтобы не спугнуть. Однако та не смогла дождаться помощи - упала вниз с огромной высоты. Очевидцы рассказывали, что пострадавшую забрали медики.

Позднее стало известно, что женщина скончалась. В Минздраве «Комсомолке» сообщили, что смерть зафиксировали в карете «скорой помощи».

Горожане в соцсетях обсуждают происходящее. По словам местных жителей, женщина залезла на ЛЭП из-за буллинга. Жила она неподалеку от места трагедии, ее дети ходили в расположенный рядом садик. Высказывалась версия, что кировчанка была пьяна, однако очевидцы утверждают, что нетрезвый человек не смог бы так ловко ползать и держаться на огромной высоте больше двух часов.

В общем и целом мнения о ситуации сложились более чем неоднозначные. Некоторые на полном серьезе обвинили погибшую в «устраивании цирка», кто-то сочувствовал и сопереживал:

- Жалко женщину. Совсем все грустно в жизни.

- Кем надо быть, чтоб так поступить со своими детьми.

- Психика не выдержала серьезных проблем, но мы все виноваты в том, что стали равнодушными, бездуховными, бессердечными, каждый живет своей жизнью, никому нет дела ни до кого, мы совершенно разделены, поэтому некому протянуть руку помощи в тяжелый момент и вот результат.

В Следственном комитете Кировской области нам сообщили, что проводится проверка по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.