Мастерица из Кировской области: «Мое хобби - создавать красивые вещи»

Светлана Градобоева всю жизнь осваивала новые виды рукоделия, чтобы порадовать себя и близких удивительными вещами. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

Жительница Кировской области Светлана Градобоева преуспела в рукоделии. Женщина освоила несколько видов творчества: вязание, вышивку, изготовление игрушек из подручных материалов, картин из алмазной мозаики, сумок, шкатулок и других предметов.

ВЯЗАНИЕ: СНАЧАЛА ПО НЕОБХОДИМОСТИ, А ПОТОМ - ДЛЯ РАДОСТИ

Светлана родилась в деревне и с детства училась у бабушки и мамы, которые вязали носки и шали. В 60-70 годы прошлого века этим видом рукоделия занимались многие женщины, не считая это искусством. В те времена это помогало одевать семью.

Когда Светлане было 6 лет, отец привез ей большую куклу, которой бабушка связала маленькие носочки. Они очень понравились девочке, и она захотела научиться этому рукоделию сама. Овечью шерсть ребенку не давали, вязала из толстых, мягких ниток, которые доставали из старых тракторных фильтров.

Светлана постепенно постигала премудрости этого занятия, вывязывая лицевые и изнаночные петли. Первую большую вещь - кофточку для себя - связала, когда училась в девятом классе. Была она из разноцветных ниток, которые девочка собрала, распуская старые вещи. Ведь в конце 70-х годов купить шерстяную пряжу в магазинах было трудно, почти невозможно.

Тогда это рукоделие было необходимостью, поскольку в магазинах практически ничего не было. Женщины в то время умудрялись создавать для своих домочадцев красивые и теплые вещи, перевязывая те, что уже стали малы или устарели. Светлана не стала исключением. Когда у нее появились дети, она вязала им носочки, колготки, гольфы, шапочки, кофточки. Дочки, глядя на маму, также научились держать в руках спицы и крючок.

Вязанные игрушки получались авторскими - не похожими ни на какие другие. Фото предоставлено героиней публикации

А Светлана, помимо вещей, стала изготавливать и вязаные игрушки. Никаких выкроек не было. Придумывала все сама, путем проб и ошибок, поэтому игрушки получались авторскими - не похожими ни на какие другие. Все они надолго в квартире женщины не задерживались. Она их дарила и раздавала родственникам, знакомым, даже чужим людям, которым это было нужнее.

Пригодилось умение мастерицы и для украшения дома. Она вязала ажурные салфетки из катушечных ниток в три сложения. Такие вывязанные крючком салфеточки были в одно время очень популярны. И Светлана тоже освоила этот модный тренд.

РУКОДЕЛИЕ ОСВАИВАЛА, ЧТОБЫ УКРАШАТЬ ВСЕ ВОКРУГ

Работы мастерицы на выставках не раз отмечали дипломами и благодарностями. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

Помимо вязания, женщина увлекалась еще и вышивкой крестиком, но это занятие стало проблематичным из-за боли в пальцах. Поэтому она освоила другой вид этого ремесла - вышивку лентами. Увидела где-то, и решила попробовать. К тому же в местном Доме культуры появился кружок, где учили этому рукоделию. Но дважды посетив занятия, Светлана решила, что там она вряд ли что-то новое для себя узнает или чему-то научится. Посчитала, что может сделать лучше. И, действительно, ее вышивки покоряли зрителей на выставках мастериц, которые проходили в ее поселке и райцентре в дни праздников. Ее работы в них не раз отмечали дипломами и благодарностями.

Ко всему прочему добавилось еще одно увлечение. Женщина стала делать шкатулки, основанием для которых были картонные коробки. Светлана вязала по размерам сторон полотна, которые потом приклеивала на двухсторонний скотч. И незаметно сшивала стыки на ребрах коробки. В итоге получалась шкатулка, которую еще украшала разными цветами. Приделывала их либо на клей пистолетом, либо пришивала.

А пару лет назад попробовала освоить также алмазную мозаику, которой увлекаются сегодня многие. Но это занятие показалось ей слишком простым.

Сейчас Светлане Николаевне стало трудно сидеть долго в одной позе. Да и проблемы с онемением пальцев, которые постоянно в работе, появились. Ей тяжело вязать крупные вещи, поэтому изготовлением одежды мастерица уже не занимается. Она переключилась на тапочки и мочалки из синтетики. Однако женщина считает, что работа заменяет массаж: мелкая моторика рук помогает здоровью.

В доме Светланы Градобоевой мало что осталось от ее неповторимых шедевров: мастерица дарит свои работы. Но даже и те немногие вещи, что остались - вышивки на стенах, прихватки на кухне, вышитые полотенца - создают атмосферу красоты. А игрушками и нарядными куклами сейчас играют любимые внучки. Недавно дочка подарила Светлане еще одну внучку, для которой женщина непременно свяжет теплые и красивые вещи: кофточки, пинетки, шапочки.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Еще одна большая любовь женщины - цветы. Фото предоставлено героиней публикации.

Создает мастерица не только рукотворную красоту. Есть у женщины еще одна большая любовь - цветы. Ее квартира утопает в зелени круглый год. А летом буйство красок и ароматов - вокруг дома. В огороде растет цветов больше, чем овощей.