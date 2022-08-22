В Кирове изменятся тарифы на поездки в такси

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В Кирове в ближайшее время начнут действовать новые тарифы на поездки в такси. Такие меры приняты для того, чтобы привлечь на маршруты больше водителей, нехватка которых наблюдается с начала года. Из-за этого в городе при заказе такси в большинстве случаев срабатывает повышающий коэффициент.

По данным агрегатора, на пассажирах новые тарифы существенно не отразятся. Фундаментального роста цен не будет. К примеру, если до нужно вам места назначения требуется проехать 5 км, и вся дорога займет в среднем 11 минут, то в тарифе «Эконом» такая поездка будет стоить 107 рублей, вместо 103, которые были изначально.

Решение о корректировке тарифов Яндекс-Такси принял совместно с таксопарками.

- Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - сообщили в Яндекс Такси.

Водители смогут частично компенсировать затраты на обслуживание авто, которые в последнее время существенно выросли. При этом для клиентов поездки по-прежнему останутся доступными.

О фактических изменениях водителей предупредят напрямую.