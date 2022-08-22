Главные новости в Кирове с 15 по 21 августа: самые опасные по клещам районы области, утвержденные места выгула собак, изменение цен на товары и услуги и найденная во время раскопок мина

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 22 августа, за окном +27 градусов, солнечно, без осадков. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО КУСАЮТ КЛЕЩИ?

Ответ дали в областном Роспотребнадзоре. На всю область нашлось три самых опасных по клещам места: Киров, где покусали 10730 человек, Кирово-Чепецкий район с 2121 случаем и Слободской район с 1317 пострадавшими. Всего с начала 2022 года клещи напали на 24550 человек. Нападения паразитов не прошли бесследно для 132 заразившихся боррелиозом и 108 заболевших энцефалитом. Кировчан просят быть внимательными и осторожными в природных зонах, а также соблюдать меры предосторожности.

В КИРОВЕ УТВЕРДИЛИ МЕСТА ВЫГУЛА СОБАК

Полный список включает в себя 22 места. В основном это парки, скверы, территории за жилыми домами и другие. В каждом районе Кирова установили по несколько мест выгула. Так, выгулять питомца можно в парках имени Кирова, Гагарина, Кочуровском, сквере на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского, овраге «Засора» и так далее. Полный перечень утвержденных площадок можно посмотреть здесь.

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Согласно исследованию специалистов Кировстата, за минувший месяц взлетели цены на шоколад, рыбу, мед, школьную форму, путевки в некоторые зарубежные страны, мойки автомобиля, хостелы и другие виды товаров и услуг. Отмечен большой рост стоимости коммунальных услуг. Подешевели, в свою очередь, греча, сахар, пакетированный чай, некоторые стройматериалы, смартфоны. Полностью результаты исследования можно прочитать здесь.

ВОЗМОЖНАЯ ЗАМЕНА ПОСТАВЩИКА АВТОБУСОВ

Завод, с которым Кировская область заключила контракт, сорвал сроки поставки новых автобусов. Машины должны были прийти из Нефтекамска еще 15 августа, однако по состоянию на начало минувшей недели добрая половина их еще стояла на конвейере. Срыв сроков предприятие объяснило проблемами с поставкой программного обеспечения по вине китайских поставщиков. На завод направили претензию на 836 тысяч рублей. Назначен новый срок поставки автобусов: 29 августа. Если сорвется и он, Кировская область расторгнет контракт с предприятием.

ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК НАШЛИ МИНУ

В Кирове рабочим во время демонтажа старого здания удалось найти похожий на боеприпас предмет. Жильцов находящегося неподалеку дома экстренно эвакуировали. Прибывшие на место взрывотехники установили, что находка и правда является снарядом - 120 мм миной. Узнать год, маркировку и наличие взрывателя на месте не удалось из-за сильной коррозии предмета. Мину успешно вывезли с места и доставили на войсковое стрельбище Росгвардии, где и уничтожили без происшествий.

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