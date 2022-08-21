В Кировской области определили районы с повышенной активностью клещей

Число клещей в августе постепенно снижается, но в природе в стадии активного состояния они находятся до устойчивых заморозков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже более 24550 человек. Это в 1,3 раза выше среднемноголетнего показателя. Такую статистику предоставил региональный Роспотребнадзор.

Среди пострадавших 3291 детей. По данным ведомства, за прошедшую неделю зарегистрировали 239 укусов клещей, в их числе 30 ребятишек.

В ведомстве также подготовили статистику по всем районам региона. Так, наибольшее количество укушенных зарегистрировали в областном центре - 10730. Среди них 1504 ребенка. В Кирово-Чепецком районе клещи нападали 2121 раз, в том числе 293 раза на детей. Третье место в рейтинге занял Слободской район - 1317 жителей, среди которых 205 детей.

Нападения насекомых не прошли бесследно для 132 человек, заразившихся клещевым боррелиозом, среди них 11 ребятишек. Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 108 жителей области, среди которых 18 детей. При этом двое взрослых и трое детей заразились, выпив сырое козье молоко. Все заболевшие не сделали прививки.

По данным энтомологического мониторинга, клещевым энцефалитом инфицированы 1,3 % насекомых, клещевым боррелиозом - 54,9 %, эрлихиозом - 9,3 %.

Роспотребнадзор просит не пренебрегать мерами профилактики при посещении леса:

• Одевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон;

• Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх;

• Выбирая место стоянки, ночевки на природе, ищите сухие места с песчаной почвой или участки без травы. Перед ночевкой тщательно осмотрите одежду, тело и волосы;

• Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в аптеке или супермаркете;

• Каждые 10-15 минут проводите само- и взаимоосмотры. Проверяйте одежду, обратив внимание на швы и воротник, где клещи могут прятаться, а также регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе;

• В случае обнаружения присосавшегося клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.

Число клещей в августе постепенно снижается, но в природе в стадии активного состояния они находятся до устойчивых заморозков. Наибольшая опасность их нападения сохраняется в лесной зоне. Кроме того опасным остается употребление некипяченого молока коз.