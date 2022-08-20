«Позвоните в рынду - и ваше заветное желание исполнится»

О нелегком жизненном пути писателя рассказывает экскурсовод Музея А.С. Грина и литературного краеведения Лия Чебыкина. Среди посетителей член Союза писателей России Надежда Перминова (вторая справа), которой посчастливилось общаться с Ниной Грин, вдовой писателя. Фото предоставлено Музеем А.С. Грина и литературного краеведения

В Кирове открыли выставку, посвященную самому известному романтику XX века, писателю Александру Грину. На ней можно не только увидеть удивительные экспонаты, но и познакомиться с морской семафорной азбукой и научиться вязать узлы.

В августе в Кирове традиционно много говорят о Грине - по случаю дня рождения знаменитого земляка. Открывшаяся выставка приглашает виртуально пройти весь его путь. Для этого в экспозиции есть карты странствий Александра Гриневского (настоящая фамилия писателя - Ред.). Красных отметок, конечно, много. Одесса, Баку, Тамбов, Вятка, Москва… Кажется, везде ему было непросто.

Вот будущий писатель, а пока 16-летний худой, высокий юноша в соломенной шляпе и с плетеным коробом за плечами отправляется из Вятки покорять Одессу. Хочет поступить в мореходные классы и стать капитаном дальнего плавания.

- Интернета тогда не было. Иначе бы он легко узнал, что прием в классы в тот год уже закончился. А еще нужен был 6-месячный опыт плавания на кораблях матросом, - рассказывает экскурсовод Музея А.С. Грина и литературного краеведения Лия Чебыкина. - Саша Гриневский устроился матросом, сделал несколько рейсов на грузовом пароходе по Черному морю и разочаровался: ни пиратов тебе, ни штормов, а только тяжелая ежедневная служба. Между тем море представлялось ему волшебной страной, матросы - детьми русалок, ибо не могут обыкновенные люди быть такими счастливцами, чтобы носить такую красивую форму.

Таким 16-летний Саша Гриневский отправился из Вятки покорять Одессу. Фото предоставлено Музеем А.С. Грина и литературного краеведения

В Одессе молодой Грин провел около года. Жил тяжело, ночевал в ночлежках, брался за любую работу. Потом вернулся в Вятку, перезимовал - и снова к морю, на этот раз в Баку. Работал и на золотых приисках на Урале - мечтал привести домой золотой слиток. Нашел он там тяжелый монотонный труд золотодобытчиков, ужасные условия их жизни и кусочек яшмы, который привез отцу в Вятку.

Камешек, к счастью, сохранился, и сейчас его можно увидеть в кировском музее А.С. Грина. Подсветите его телефоном - яшма расцветает на глазах, и при желании вы разглядите профиль писателя.

- Прежде чем стать профессиональным писателем, Александр Грин сменил около 20 самых разнообразных занятий и увлечений. Он был сторожем, матросом, землекопом, раздувальщиком мехов, лесорубом, пекарем, старателем, слесарем, агитатором, - перечисляет экскурсовод. - Траектория его жизни причудлива, но каждая ступень на этом пути внесла свой вклад в становление Грина как писателя и помогла ему обрести любовь миллионов читателей.

Весь путь именитого земляка показали на выставке через обувь: в высоких охотничьих сапогах он уехал из дома, в обычных служил в армии, в лаптях летом и в валенках зимой - на заготовке дров на Урале, и наконец, став писателем, Грин переобулся в ботинки.

В экспозиции можно увидеть фотографии и иллюстрации, книги и документы, предметы быта и обихода, рабочие инструменты конца XIX - начала ХХ века из фондов Кировского областного краеведческого музея.

Обращает на себя внимание экспонат, который предоставило объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Это копия книги «Заслуга рядового Пантелеева».

- В 1902 году Грин находился в Пензе. Его приезд навсегда остался в литературной истории Пензенского края, - отметила в своем видеообращении к гостям выставки генеральный директор объединения Наталья Полева. - Рады, что подружились с музеем Грина в Кирове. Надеемся в следующем году обменяться выставками.

В Пензе Грин работал агитатором у местных эсеров, писал тексты для пропаганды их движения. Как сказали бы сейчас, проводил пиар-кампанию.

- Как отмечают литературоведы, если бы Грин продолжил писать в стиле критического реализма, в котором написаны эти книги, он бы тоже стал не последним писателем, - рассказывает экскурсовод. - Но Грин пошел другим путем и достиг успеха.

В экспозиции есть карта странствий Александра Грина. Фото предоставлено Музеем А.С. Грина и литературного краеведения

На романтических произведениях писателя выросли несколько поколений россиян. Для многих Грин стал любовью на всю жизнь. Члену Союза писателей России Надежде Перминовой, автору более 20 книг стихов и прозы, удалось даже пообщаться с вдовой Александра Степановича.

- Виделась с Ниной Николаевной Грин в Старом Крыму. Она тогда вернулась из лагерей и делала первый его музей. Маленькая побеленная хатка, аскетичное убранство, только кровать, стол и стул, - рассказала Надежда Ильинична на открытии выставки. - Посетили могилу Грина. Тогда это был простой памятничек и холмик земли, посыпанный гравием. Я взяла с собой один камушек, до сих пор его храню. Может, я была тогда юная, восторженная, и Грин отвечал моим душевным позывам. Он писал о сохранении души, лучшего, доброго, истинного. Его алые паруса могли бы стать символом для Кирова, опознавательным знаком, показывающим, что мы причастны к Грину. Пусть алые паруса будут на остановках, на набережной, на медальонах… И тогда Грин войдет в нашу жизнь.

На выставке можно увидеть карту вятских адресов Грина. Она помогает кировчанам и гостям города лучше представить, где побывал писатель. Это, конечно, пароходная пристань, губернская земская управа, где Грин трудился писцом, городской театр, для артистов которого он переписывал роли по 5 копеек за лист. С этой работы, как он сам потом признался, его выжили конкуренты, писавшие более убористым почерком.

В экспозиции, кстати, есть документы, оформленные рукой Грина. Тут же загадка для посетителей: им предлагают прочитать послание писателя, написанное семафорной морской азбукой. И дети, и взрослые расшифровывают запись с удовольствием. Кроме того, можно попрактиковаться в вязании морских узлов. А еще посмотреть подлинную матросскую форму начала XX века - полосатую тельняшку и белые брюки. Вещи хорошо сохранились.

Здесь также можно увидеть карту его вятских адресов. Фото предоставлено Музеем А.С. Грина и литературного краеведения

Ну, и напоследок в музее А.С. Грина советуют ударить в настоящую рынду, предварительно загадав желание. Оно непременно исполнится.

- Я с большим удовольствием всегда прихожу в этот музей. Тем, кто ко мне приезжает, даю его адрес, - сказала Надежда Перминова. - Нам надо гордиться Грином. Если мы будем это делать, то и наши дети будут.