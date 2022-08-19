Как поймать удачный кадр: кировские фотографы-любители поделились своим опытом

Владимир Перминов любит фотографировать как представителей животного мира, так и пейзажи. Фото: Владимир Перминов

19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В преддверии праздника «Комсомолка» пообщалась с несколькими фотографами Кировской области.

«ФОТОГРАФИЯ - ЭТО ХОББИ ДЛЯ ДУШИ»

Кировчанин Владимир Перминов серьезно увлекся фотографией, когда его снимки получили положительные отзывы друзей и пользователей соцсетей, куда он выкладывал удачные кадры. Сначала это были изображения живой и неживой природы. Со временем их становилось все больше и больше, и этим хотелось поделиться с миром. Вскоре Владимира заметило крупное сообщество ВК «Фотоальбом «Кировская область». Ему предложили публиковать свои снимки в этой группе.

Чаще всего кировчанин снимает живую природу: птиц, насекомых, домашних животных. Не обходится и без пейзажей, которые он фотографирует в разные времена года. Но фауна ему роднее и привычнее.

Коты - один из любимых объектов фотоохоты. Фото: Владимир Перминов

- Пару лет назад Дмитрий Сергеевич Анисимов, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, «заразил» меня фотографированием птиц, «портреты» которых используются в нескольких областных и международных проектах. Это, к примеру, паблик «Птицы Кировской области» и крупный сайт живой природы inaturalist.org, - делится кировчанин.

Увлечение разделяют супруга и сыновья, которые нередко отправляются с фотографом на поиски красивых кадров. Как правило, съемки запланированы заранее, однако и по пути на место удается перехватить снимок-другой.

- В нашей семье мы называем это - «идем пофоткать птичек!». А уж по пути, что попадется, - добавляет Владимир.

Стоит отметить, что у кировчанина уже есть награды за участие в различных фотоконкурсах. Так, Владимир в 2021 году занял второе место в областном соревновании «Народное признание». Он также на протяжении нескольких лет участвует в крупнейшем международном фотоконкурсе «35AWARDS». И его работы отметили по достоинству: снимки попали в ТОП-3 процента фотографий в тематиках «Лучший мобильный снимок» и «Отражение». Результаты были достаточно высокими и в конкурсах «Туманы», «Краски осени», «Домашние животные».

Кировчанин снимает птиц не только для души, но и для разных областных и международных проектов. Фото: Владимир Перминов

Но, несмотря на свои достижения, себя Владимир считает любителем. По его словам, фотография для него в первую очередь - это хобби для души.

- И особое удовольствие доставляют снимки, которые я называю «удачными»! - поясняет фотограф. - Порой это случайные фото с одного кадра, но людям они нравятся и даже вызывают восхищение!

А тем, кто только начинает познавать азы этого увлекательного занятия, но хочет достичь в нем подлинного мастерства, наш герой пожелал:

- Новичкам рекомендую прислушиваться к советам профессионалов, читать соответствующую литературу, для опыта и развития участвовать в фотоконкурсах. Но главное - верить в себя. И тогда все получится!

Свое увлечение фотограф считает хобби для души. Фото: Владимир Перминов

«КАЖДОЕ МЕСТО ХОРОШО В СВОЕ ВРЕМЯ»

Алексей Шуплецов - фотограф из Белой Холуницы. И он увлекся своим делом совершенно случайно. Когда в его семье появилась первая камера, она лежала на полке долгое время. Пока Алексей не решил попробовать себя в качестве фотографа. И его неожиданно затянуло это занятие.

Эту фотографию Алексей Шуплецов считает одной из самых удачных. Фото: Алексей Шуплецов

С тех пор мужчина регулярно выезжает на съемки, причем преимущественно по ночам: такие фотографии нравятся ему больше всего. Любимых мест, которые хочется снимать постоянно, у него нет. По мнению Алексея, каждое место хорошо в свое время. Поэтому в коллекции имеется много «стихийных» фото, сделанных по пути.

- Бывает, просто едешь из Кирова и случайно замечаешь интересный кадр. Недавно так и произошло: снимал туман неподалеку от Слободского, - делится фотограф.

Житель Белой Холуницы часто специально выезжает, чтобы снять какой-либо интересный объект, но и случайные снимки у него получаются отлично. Фото: Алексей Шуплецов

Бывают и запланированные поездки, но и в них иногда возникают курьезные ситуации. Так, уехав однажды на ночную съемку за 30 километров от дома, фотограф выяснил, что забыл взять штатив.

Себя Алексей, как и наш предыдущий герой, скромно считает простым любителем. Иногда он принимает участие в фотоконкурсах, однако, по его словам, все достижения еще впереди.

- Новичкам советую побольше снимать и путешествовать. Все приходит с практикой, - делится Алексей.

Ночь - любимое время для съемок. Фото: Алексей Шуплецов

«ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО - ВСЕГДА БРАТЬ С СОБОЙ КАМЕРУ»

Кировский фотограф Дмитрий Пасынков увлекся своим хобби еще в 80-е годы прошлого века. У его дедушки была широкоугольная камера «Москва», с которой и началось увлечение. Хоть и получалось, по его собственному признанию, «так себе», но это не остановило начинающего фотографа.

- Отдельная песня - проявлять пленку и печатать снимки. Раньше это было целое таинство. Мне это даже больше, чем снимать нравилось, - делится Дмитрий.

Заливные луга у старого моста - одно из любимых мест для съемок. Фото: Дмитрий Пасынков

На запланированные фотовыезды мужчина выбирается редко, а если и выезжает, то охотится за удачными кадрами птиц или ради ночных фото. Обычно Дмитрий просто путешествует или гуляет, наслаждаясь окружающим миром, и снимает то, что попадется по пути.

- Основное правило - всегда с собой брать камеру. В 90% случаев она не понадобится. Но если не возьмешь, то с той же вероятностью пропустишь хороший сюжет, - отмечает фотограф.

Отправляясь на прогулку, кировчанин практически всегда берет с собой камеру. Фото: Дмитрий Пасынков

Больше всего ему нравится снимать пейзажи и птиц. Из любимых мест - заливные луга у нового моста в Кирове, где по утрам частенько бывает туман и солнце всходит с нужной стороны. Еще один плюс - близость места к дому.

В фотоконкурсах наш герой участвует редко: на первом месте все же семья и работа. И на серьезное отношение к своему увлечению времени попросту не хватает. Однако, по мнению Дмитрия, участие в таких состязаниях полезно для адекватной оценки своих работ и понимания уровня мастерства.

- Чаще получается поучаствовать в каких-то местных конкурсах. Например, отправляю свои снимки в «Фотоальбом «Кировская область». Пожалуй, самое серьезное соревнование, куда я подаю свои работы, «35AWARDS», - поясняет кировчанин.

Дмитрию Пасынкову нравится выходить на фотоохоту ранним утром. Фото: Дмитрий Пасынков

Начинающим фотографам Дмитрий советует снимать всегда, постоянно и везде.

- Не делайте длительных пропусков. Изучите до автоматизма в руках основные органы управления камеры. И, конечно, изучайте теорию, без которой невозможно развиваться, закрепляя ее практикой, - уточнил кировчанин.