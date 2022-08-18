В Кирове утвердили 22 места для выгула домашних животных

Основные места - площадки за домами, парки и скверы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове утвердили места выгула домашних животных. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации. Несколько мест выделили в каждом районе областного центра.

Ленинский район

- Кочуровский парк, за зданием спортшколы со стороны улицы Екатерины Кочкиной;

- парк имени Кирова, за спорткомплексом со стороны улицы Азина;

- озелененная территория в районе реки Мостовицы от улицы Ивана Попова до Украинской (со стороны Попова);

- сквер в границах улиц Калинина, Пугачева, Мелькомбинатовского проезда;

- озелененная территория за домом №190/5 по улице Ленина;

- лесной массив по улице Лесничество между домами №4а и 4б в Лянгасово.

Октябрьский район

- за домом №4 по улице Садаковской;

- в районе дома №13 по Кольцова;

- за домом №101а по Московской;

- в сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского, за путепроводом;

- за домом №32 по улице Октябрьской в Костино;

- в сквере в районе дома №3 по улице Дружбы;

- в районе дома №18 по Подгорной (напротив гаражей);

- за домом №68а по Дзержинского (пересечение Дзержинского и Луганской).

Первомайский район

- парк имени Гагарина (напротив дома №1 по улице Красноармейской);

- между домами №12 и 16 по улице Торфяной;

- летний парк в районе ДК «Заречный»;

- овраг «Засора».

Нововятский район

- парк в районе улицы Рухлядьева, переулка Паркового, улицы Горной, улицы Парковой напротив дома №1 по переулку Парковому;

- за домом №2 по улице Старославянской в ЖК «Елки-парк»;

- в районе дома №2 по Красноармейской;

- напротив дома №6 по Индустриальной в Радужном.