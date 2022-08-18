В Кирове утвердили 22 места для выгула домашних животных

Основные места - площадки за домами, парки и скверы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове утвердили места выгула домашних животных. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации. Несколько мест выделили в каждом районе областного центра.
Ленинский район
- Кочуровский парк, за зданием спортшколы со стороны улицы Екатерины Кочкиной;
- парк имени Кирова, за спорткомплексом со стороны улицы Азина;
- озелененная территория в районе реки Мостовицы от улицы Ивана Попова до Украинской (со стороны Попова);
- сквер в границах улиц Калинина, Пугачева, Мелькомбинатовского проезда;
- озелененная территория за домом №190/5 по улице Ленина;
- лесной массив по улице Лесничество между домами №4а и 4б в Лянгасово.
Октябрьский район
- за домом №4 по улице Садаковской;
- в районе дома №13 по Кольцова;
- за домом №101а по Московской;
- в сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского, за путепроводом;
- за домом №32 по улице Октябрьской в Костино;
- в сквере в районе дома №3 по улице Дружбы;
- в районе дома №18 по Подгорной (напротив гаражей);
- за домом №68а по Дзержинского (пересечение Дзержинского и Луганской).
Первомайский район
- парк имени Гагарина (напротив дома №1 по улице Красноармейской);
- между домами №12 и 16 по улице Торфяной;
- летний парк в районе ДК «Заречный»;
- овраг «Засора».
Нововятский район
- парк в районе улицы Рухлядьева, переулка Паркового, улицы Горной, улицы Парковой напротив дома №1 по переулку Парковому;
- за домом №2 по улице Старославянской в ЖК «Елки-парк»;
- в районе дома №2 по Красноармейской;
- напротив дома №6 по Индустриальной в Радужном.