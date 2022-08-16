В Кировской области взлетели цены на школьную форму

Блузки для девочек теперь обходятся дороже на 10,4%.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Специалисты Кировстата рассказали, как изменилась стоимость товаров и услуг в июле. Так, аналитики отметили снижение цен на некоторые продукты, электротовары и строительные материалы. Вместе с тем значительно возросла плата за коммунальные услуги.
СТОИМОСТЬ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ СНИЖАЕТСЯ
Продовольственные товары в Кировской области за месяц подешевели в среднем на 1,4%. Сезонно жителям стало выгоднее приобретать овощи и фрукты. Например, цена на капусту упала сразу на 40%. Снизилась также стоимость свеклы, картофеля и бананов.
Стоимость яблок, груш и винограда в июле стала ниже. Фото: kirovstat.gks.ru
Среди других продуктов питания в июле покупателям дешевле обходились:
- куриные яйца - на 8,2%;
- глазированные шоколадом творожные сырки - на 6,2%;
- гречневая крупа - на 6,1%;
- пшено - на 5,3%;
- сахар-песок - на 4%;
- черный байховый пакетированный чай - на 3,8%.
При этом в регионе выросли цены на шоколадные конфеты - на 5,3%, разделанную охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород - на 4,1%, мед и обеды в кафе - на 3,1%.
ХОЛОДИЛЬНИКИ И МИКРОВОЛНОВКИ СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ
В группе непродовольственных товаров снизилась стоимость строительных материалов. Древесностружечные плиты подешевели на 8,8%, металлочерепица - на 8,5%, обрезные доски - на 7,7%, мойки из нержавеющей стали - на 5,8%, керамическая плитка - на 4%.
Помимо этого, в июле зафиксировали падение цен на электротовары:
- холодильники - на 8,5%;
- стиральные машины - на 7,9%;
- миксеры и блендеры - на 5,6%;
- электроутюги - на 5,5%;
- микроволновки - на 4,7%;
- швейные машины - на 4,4%;
- плиты - на 4,2%.
С приближением нового учебного года в Кировской области начался рост стоимости школьной формы. Уточняется, что сорочки для мальчиков подорожали на 13,6%, брюки из полушерстяных тканей - на 10,9%, блузки для девочек - на 10,4%.
Цены на смартфоны и стационарные телефоны в июле снизились на 6,9% и 2,9% соответственно.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОБХОДЯТСЯ ДОРОЖЕ
В сфере туризма отдыхающим пришлось больше платить за путешествия в страны Южной Азии - на 23,4%, ОАЭ - на 22,4%, Беларусь - на 20,6%, отдельные страны Ближнего Востока - на 11,1%, Египет - на 8,5%. Вместе с тем выгоднее стало ездить на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 19,1%.
Кроме того, в Кировской области значительно возросла плата за коммунальные услуги. Тариф за отопление увеличился на 7,2%, горячее водоснабжение - на 6,8%, обращение с твердыми коммунальными отходами, водоотведение - на 4%, газоснабжение, электроэнергию - на 3,9%, холодное водоснабжение - на 2,9%.
Среди других услуг выросла стоимость пересылки простого письма внутри России - на 20%, полета в салоне эконом-класса - на 10,5%, консультации юриста по семейным вопросам - на 9,9%, мойки автомобиля - на 6,7%, проживания в хостеле - на 4,6%.