Министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Киров посетила цирк и библиотеку имени Герцена

Ольга Любимова и Александр Соколов побывали в Герценке в отделе редких книг. Фото: kirovreg.ru

Кировскую область посетила с рабочим визитом министр культуры РФ Ольга Любимова. Вместе с врио губернатора Александром Соколовым она осмотрела Кировский государственный цирк и библиотеку имени Герцена - перспективные для дальнейшего развития объекты.

Цирк - одно из популярных мест в нашем регионе, куда часто приезжают гости из соседних субъектов РФ - Марий Эл, Коми и другие. Ольга Любимова поручила проработать вопрос включения нашего цирка в культурно-просветительскую программу детского туризма «Моя Россия». Стоит отметить, что в 2022 году Кировская область впервые начала принимать школьников в рамках культурно-просветительских программ нацпроекта.

Министр культуры и врио губернатора также обсудили подготовку к предстоящей реконструкции здания не только цирка, но и Герценки. Историческую часть здания библиотеки собираются отремонтировать к 650-летию Кирова. Отметим, что Герценка - известный в России крупный информационный, культурно-просветительный и научный центр.

Ольга Любимова побывала в отделе редких книг, где собрана коллекция отечественных книжных памятников и предложила создать на базе библиотеки региональный центр для их реставрации.

- В фонде Кировской библиотеке им. А. И. Герцена находится 77 книжных памятников, внесенных в государственный реестр. Уверена, что создание реставрационного центра поможет сохранить бесценное книжное наследие, - заявила министр культуры РФ.

Стоит отметить, что библиотека с 2019 года уже оцифровывает книжные памятники, после размещая их на сайте Национальной электронной библиотеки.

- В конце 2022 года библиотека отметит 185-летие со дня основания. Это станет еще одним важным этапом в богатой истории любимой кировчанами «Герценки», - отметил Александр Соколов. - Уверен, руководство библиотеки успешно реализует новую миссию по сохранению культурного наследия Кировской области и страны.