Юная вокалистка из Кировской области легко побеждает в международных конкурсах

На «Гринландии»-2022 Мария Чадюк получила 2 диплома. Фото предоставлено героиней публикации.

Девятиклассницу Марию Чадюк в Омутнинском районе и на ее родине в поселке Восточный знают все, кто посещает концерты, организованные местными Домами культуры. Известно ее имя и за пределами района и даже области.

На прошедшем в июльские выходные традиционном фестивале «Гринландия» юная артистка из кировской глубинки Мария Чадюк завоевала сразу два диплома. В основном конкурсе авторской песни она получила звание дипломанта. А в мастерской детского и семейного творчества шестнадцатилетняя певица стала лауреатом.

Маша - постоянная участница фестиваля «Гринландия». Уже в 4 года исполнение песни «Катюша» в составе трио принесло девочке звание дипломанта конкурса. В 7 лет за сольное исполнение песни «Мы вместе» она стала лауреатом. В 10-летнем возрасте Маша заработала два лауреатских диплома за сольное исполнение и в трио с руководителем Ириной Вершининой и другой воспитанницей студии «Созвучие» Полиной Бортниковой. В пандемию, когда фестиваль не проводился в очной форме, Маша продолжала быть его участницей, зарабатывая лауреатские звания заочно.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ТВОРЧЕСКОЙ КАРЬЕРЕ

Девочка занимается вокалом с четырех лет.

- Когда пришла пора отдать дочку в кружки для развития творчества, я привела ее в танцевальный, - рассказала ее мама Татьяна. - Однако малышей в хореографические коллективы не набирали. Поэтому мы пошли в вокальную студию.

В 2010 году в Культурно-спортивный центр поселка Восточный приехала талантливый руководитель Ирина Вершинина. Она организовала вокально-экспериментальную студию «Созвучие» и набирала малышей. Маша прошла испытания с успехом и начала учиться пению у специалиста. Песни учили вместе с мамой, и девочка с удовольствием пела не только на занятиях, но и дома. Ее успехи руководитель студии оценила быстро и стала готовить из нее солистку.

Впервые юная жительница поселка Восточный выступила на фестивале «Гринландия» в 4-летнем возрасте. На фото Маша с мамой Татьяной и бывшим тогда главой района Владимиром Друженьковым. Фото предоставлено героиней публикации.

Первое появление на сцене было в местном ДК. В тот же год состоялась поездка в другой город. Четырехлетняя Маша участвовала в конкурсе «Музыкальная мозаика» в Ижевске. Там она получила свою первую награду «Дипломант 1 степени». Через год вновь приняла участие в межрегиональном конкурсе «На крыльях таланта». Получив диплом лауреата на отборочном туре в Ижевске, она отправилась на финал, который проходил в Санкт Петербурге. В северной столице пятилетняя Маша стала лауреатом 2 степени.

Тогда девочка стала поистине местной звездочкой. О ней писали газеты - и районные, и областные. В 2013 году Маша стала лауреатом передачи «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым. После этого был гала-концерт в кировской филармонии, где она спела итальянскую песню «Мамма-Мария».

За прошедшее с того события время Маша отлично окончила школу искусств по классу фортепиано. Ее педагог Светлана Власова с большой теплотой отзывается о талантливой ученице и считает, что будущее девочки должно быть связано с музыкой.

ПРИЗ ЗА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ - ПУТЕВКА В «АРТЕК»

Весной 2021 года в Кирове проходил очно-заочный областной конкурс «Лидер 21 века». Девушка представила в финале Омутнинский район, одержав победу на школьном и районном конкурсах. Мероприятие состояло из нескольких этапов. Мария Чадюк одержала победу в заочном конкурсе эссе. Визитную карточку лидера жюри также оценило высшим баллом. А исполнение девушкой авторской песни под гитару в сопровождении слайдов на экране, вызвало бурю аплодисментов в зале.

Педагог-организатор школы №2 поселка Восточный Елена Жук отмечает, что с Машей легко работать: она ответственная, исполнительная, творческая личность. При этом очень отзывчивая и скромная девушка. У нее много друзей, она общительная, может организовать любое дело и увлечь одноклассников. К ней прислушиваются другие ребята.

- Маша - большая труженица, она поет, читает стихи, играет на гитаре, пишет песни, может быть ведущей. Сама монтирует ролики, играет в волейбол за школьную команду, в общем, кладезь талантов! Такие дети - большая редкость. Недавно было вручение аттестатов, и Маша получила документ с отличием, - рассказала учитель.

В 2013 году девочка стала лауреатом передачи «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым. Фото предоставлено героиней публикации.

Мария дважды побывала в Артеке. Первый раз в 2016 году, а второй - в ноябре 2021. Оба раза поездки были наградой за успехи в творчестве. Последняя - за участие в 2019 году в конкурсе Олега Митяева, где девушка исполнила свою песню «Моя Россия», написанную в соавторстве с Ириной Вершининой. Машу пригласили на творческую смену в этот лагерь на сентябрь 2020 года, однако пандемия сдвинула сроки поездки. Во время смены она еще и снялась в короткометражном фильме «Мы из будущего», сыграв роль артековки 30-х годов.

В 2021 году Маша стала лауреатом премии «Престиж» главы Омутнинского района. Эту премию получают молодые люди старше 15 лет, которые принесли славу району в спорте, творчестве, учебе.

40-50 МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ДИПЛОМОВ ЗА ГОД

На вопрос, сколько же у девушки сейчас дипломов, мама точно ответить не смогла.

- Три большие папки, а сколько их, я уже сбилась со счета, - улыбается Татьяна Чадюк. - За год Маша получает по 40-50 международных и российских дипломов. Уже с начала 2022 года их скопилось 30. И это не считая школьных и районных конкурсов.

Если раньше на конкурсы приходилось ездить в разные города, то за два последних года девочка просто отправляла видеозаписи своих выступлений. В этом ей активно помогают как руководитель Ирина Вершина, так и мама. С Ириной Александровной они монтируют клипы, мама ищет в интернете вокальные конкурсы и отправляет заявки на участие и видеозаписи.

Маша поет не только на русском языке. Она исполняет композиции на английском, немецком, украинском, итальянском. В постановке произношения ей помогают школьные педагоги и мама. В пандемию девушка дала три заочных благотворительных концерта для сбора средств больному раком ребенку. Как только ограничения были сняты, стала инициатором живого концерта для той же цели.

Добавим, что своими успехами повзрослевшая девочка обязана не только своим педагогам, но и маме, которая возит ее по разным городам, рассылает видеозаписи на различные конкурсы, переживает за кулисами, пока ребенок поет на сцене. Мама всегда рядом с дочкой: помогает шить сценические костюмы, радуется каждому успеху, с любовью собирает детские награды. Это хороший пример для родителей: у таких дети всегда успешны.