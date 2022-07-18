Главные новости с 11 по 17 июля в Кирове: гибель и спасение людей на водоемах, изменение цен на товары и услуги, тревел-шоу о Кировской области

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 18 июля 2022 года, за окном +26 градусов, солнечно, обещаются дожди и грозы. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества и горячей воды на сегодня - по ссылкам. Наступила новая рабочая неделя, а мы, как всегда, вспоминаем главные события ушедшей.

ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ

Гибель людей на водоемах, к сожалению, происходит ежегодно. Но на минувшей неделе число трагедий было достаточно большим. Так, 13 июля на реках и прудах Кировской области погибли сразу пятеро человек, один из них - 14-летний подросток. Все утонувшие были еще молодыми ребятами. Известно, что все они купались на необорудованных пляжах.

По статистике ГУ МЧС на 14 июля, с начала купального сезона на водоемах Кировской области погибли 29 человек, семеро из них - дети. При этом количество трагедий больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Кировчан настоятельно просят не пренебрегать правилами безопасности при отдыхе на воде.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

Иногда трагедии удается избежать благодаря своевременному вмешательству других людей. Так в Котельниче спасли трех тонувших девушек. Одну из них вытащил молодой человек, другую - отдыхавшие мужчина и девушка. Третья держала на плаву тонущих подруг, не давая им уйти под воду, и выбралась сама. Эта история закончилась благополучно благодаря неравнодушию других людей. Не стоит забывать, что одно из правил безопасности при отдыхе на воде - купаться с кем-то, а не в одиночку.

СОБАКА КОРОЛЕВЫ ЗА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

Забавный и даже в чем-то курьезный случай произошел на днях в Кирове. Местный житель выставил на продажу собачку породы вельш-корги, задрав цену до 1,5 миллиона рублей. Корги, конечно, милашки, но таких денег не стоят. Владелец объяснил стоимость тем, что ранее животное принадлежало, ни много ни мало, самой королеве Великобритании Елизавете II. По его словам, этот корги может открыть новому хозяину доступ в высший свет - одним фактом своего существования, причем никаких доказательств правдивости истории нет. Понадеемся, что собачка в любом случае найдет достойного хозяина - за какие бы ни было деньги.

ВСЕ ДОРОЖЕ И БОГАЧЕ

В июне стоимость товаров и услуг в Кировской области в среднем подешевела на 0,2% - такой вывод сделал Кировстат. Если рассматривать по отдельности значимые категории товаров, то нужно заметить, что упали в цене овощи, в особенности помидоры и белокочанная капуста. Снизилась стоимость сахара, муки и куриных яиц. В ответ на это подорожали молочные продукты, конфеты, сливочное масло.

Говоря не о еде, можно отметить понижение цены на мебель, моноблоки и компьютеры, некоторые стройматериалы и, частично, бензин. Однако заметно подорожали парфюмерно-косметические товары. Касательно услуг: взлетели цены на путевки на отдых, проезд в поездах, такси и самолетах, а также за почтовый пересыл. Уменьшение цены зафиксировали на пользование потребительским кредитом, оформление полисов КАСКО и Интернет-тарифы.

ТРЕВЕЛ-ШОУ О ВЯТКЕ

Кировскую область на минувшей неделе посетили слепой блогер-путешественник Владимир Васкевич и съемочная группа шоу «Куда глаза не глядят». Итогом поездки станет программа о достопримечательностях региона. Цель проекта - показать, как главный участник шоу, потерявший зрение еще во младенчестве Владимир, познает мир с помощью органов чувств. За два дня в нашем регионе путешественники прогулялись по Кирову, сплавились к местонахождению парейазавров в Котельничском районе, поднялись на Соколиную гору.

Выпуск «Слепой путешественник в Кирове» можно будет посмотреть осенью 2022 года.

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