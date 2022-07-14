В Кирове на здании ОДНТ появится граффити, посвященное сохранению вятских традиций

Работа Дарьи Шешуковой стала лучшей в Кировской области. Фото: kirovreg.ru

В Кирове на здании Областного дома народного творчества появится граффити на тему «Сохраним традиции - сохраним историю». Об этом сообщает правительство региона.

Работа за авторством Дарьи Шешуковой была выдвинута на Фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART» и стала лучшей в Кировской области. В ближайшее время девушка начнет наносить свой рисунок на фасад здания ОДНТ. Фото и видео процесса создания разместят на сайте проекта, и осенью определят победителя фестиваля с помощью общественного голосования. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее развитие творчества.

Стоит отметить, что фестиваль в ПФО проходит уже в третий раз. Его цель - развитие уличного искусства, поддержка молодых художников и вовлечение их в создание комфортной городской среды, благоустройство и оформление населенных пунктов.

В 2022 году на мероприятие подали 157 заявок из 14 регионов ПФО. Участниками стали профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Работы оценивают федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Стоит вспомнить, что это не единственный подобный проект. В минувшем году победителем фестиваля в нашем регионе стала кировчанка Марина Державина. Ее граффити с изображением Виктора Савиных и Константина Циолковского ныне красуется на стене главного здания Вятского государственного агротехнологического университета.

А в мае группа активистов объявила о намерении раскрасить фасады домов в Кирове огромными граффити - муралами. Проект общественники намерены реализовать во всех районах областного центра, выбрав по одному дому в каждом из них. За основу планируют взять изображения, которые гармонично впишутся в городской ландшафт и поднимут важные для жизни города темы: культура, спорт, экология, духовность.

Тема украшения родного города рисунками на различные темы, в принципе, не нова. «Комсомолка» ранее рассказывала о местном граффитисте, оживляющем Киров с помощью баллончиков с краской. Его работы можно увидеть на фасадах домов, стенах, заборах.

К помощи художников прибегают и власти: так, кировская администрация в минувшем году договорилась с творческим коллективом об оформлении подземных переходов города.