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Общество14 июля 2022 9:15

В Кирове на здании ОДНТ появится граффити, посвященное сохранению вятских традиций

На стены домов областного центра также нанесут муралы на важные для города темы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работа Дарьи Шешуковой стала лучшей в Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Работа Дарьи Шешуковой стала лучшей в Кировской области. Фото: kirovreg.ru

В Кирове на здании Областного дома народного творчества появится граффити на тему «Сохраним традиции - сохраним историю». Об этом сообщает правительство региона.

Работа за авторством Дарьи Шешуковой была выдвинута на Фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART» и стала лучшей в Кировской области. В ближайшее время девушка начнет наносить свой рисунок на фасад здания ОДНТ. Фото и видео процесса создания разместят на сайте проекта, и осенью определят победителя фестиваля с помощью общественного голосования. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее развитие творчества.

Стоит отметить, что фестиваль в ПФО проходит уже в третий раз. Его цель - развитие уличного искусства, поддержка молодых художников и вовлечение их в создание комфортной городской среды, благоустройство и оформление населенных пунктов.

В 2022 году на мероприятие подали 157 заявок из 14 регионов ПФО. Участниками стали профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Работы оценивают федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Стоит вспомнить, что это не единственный подобный проект. В минувшем году победителем фестиваля в нашем регионе стала кировчанка Марина Державина. Ее граффити с изображением Виктора Савиных и Константина Циолковского ныне красуется на стене главного здания Вятского государственного агротехнологического университета.

А в мае группа активистов объявила о намерении раскрасить фасады домов в Кирове огромными граффити - муралами. Проект общественники намерены реализовать во всех районах областного центра, выбрав по одному дому в каждом из них. За основу планируют взять изображения, которые гармонично впишутся в городской ландшафт и поднимут важные для жизни города темы: культура, спорт, экология, духовность.

Тема украшения родного города рисунками на различные темы, в принципе, не нова. «Комсомолка» ранее рассказывала о местном граффитисте, оживляющем Киров с помощью баллончиков с краской. Его работы можно увидеть на фасадах домов, стенах, заборах.

К помощи художников прибегают и власти: так, кировская администрация в минувшем году договорилась с творческим коллективом об оформлении подземных переходов города.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ