Кировский охотник: «Это не просто увлечение, а состояние души»

Одним из своих наставников Павел Дворецкий считает Анатолия Васильева, судью-кинолога и эксперта международной категории. Фото предоставлено героем публикации.

В преддверии сезона наша корреспондент побеседовала с Павлом Дворецким, который увлекается охотой уже более 10 лет.

- В детстве, когда отец и дед охотились, иногда меня брали с собой, рассказывали, показывали, что да как, - рассказывает Павел, - Но осознанно и серьезно я начал этим заниматься, когда пришел в крепкую команду охотников. Мне кажется, что очень важно - найти своего наставника в этом деле. Меня судьба свела с Анатолием Александровичем Васильевым. Это судья-кинолог и эксперт международной категории. Он был замечательным человеком.

Живет Павел в д. Аксеново, входящей в Зашижемское сельское поселение, а охотится в угодьях на стыке Арбажского, Верхошижемского и Советского районов. Охота для него - это в первую очередь мероприятия по улучшению жизни животных, а уже потом процесс добычи. Причем трофеи для него не самоцель.

- Существует такое понятие «культура охоты», - поясняет Павел. - Часто, встретив дичь и любуясь ею, охотник отпускает ее. Дарит ей жизнь по непонятной ему самому причине. И потом ничуть не жалеет. Охота для меня не просто занятие или увлечение, а состояние души. Я могу полгода готовиться к открытию сезона: готовить патроны, чистить оружие, проверять снаряжение, натаскивать собаку… А побывав на охоте, почти ничего не добыть, но не раз встретившись с дичью, получить полное удовлетворение от проведенного времени.

Насколько это дорогое увлечение? По мнению Павла, оно доступно многим. Что-то из снаряжения, амуниции можно делать своими руками, но без денежных затрат не обойтись.

- Для начала я рекомендую приобрести обычную двухстволку 12-го калибра, - советует кировчанин. - Это оружие сделает доступным большинство видов охоты в Кировской области. Будет отлично, если новичок попадет в команду. Ведь это не только передача опыта и культуры охоты, но и снижение затрат на приобретении лицензии.

Это интересное занятие - достаточно многогранное увлечение. Оно включает и племенную работу с собаками, и обработку трофеев - изучение азов таксидермии. Существует сейчас и охотничий туризм - перспективное направление для обмена опытом, общения, знакомства с новыми видами животных. К примеру, в мае к Павлу приезжали друзья из Краснодарского края охотиться на тетеревов и глухаря. Им очень понравился и сам процесс, и подход к нему наших охотников. В ответ краснодарцы пригласили кировчан осенью к себе - за сурком или косулей.

«СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ ХИЩНИКОВ»

Охота, считает Павел, это экологичное занятие, а охотоведение - целая наука. Если правильно подходить к этому и регулярно проводить биотехнические мероприятия, то условия обитания животных улучшаются, их популяция растет. От этого, в свою очередь, увеличивается качество трофеев - обоюдную пользу получают и люди, и звери.

- Это также способ контроля численности хищников, - поясняет Павел. - К сожалению, иногда об охотниках складывается мнение, что они истребляют фауну и ходят в лес лишь для того, чтобы набить тушами животных свои рюкзаки. Но это глубоко ошибочно. Настоящий охотник никогда не будет добывать лишнего, он берет от природы ровно столько, сколько ему по минимуму необходимо, не превышая нормы отстрела.

Такие кормушки охотники делают в лесу для подкормки кабанов. Фото предоставлено героем публикации.

В последние годы Павел столкнулся с тем, что браконьерство не пересекалось штатными сотрудниками - охотоведами и егерями. Например, большинство уголовных дел о незаконной добыче лося были инициированы обычными гражданами и оставались нераскрытыми. Но с приходом нового охотоведа ситуация изменилась - с поличным была схвачена банда браконьеров. В числе подозреваемых оказался муж одного из руководителей организации - охотпользователя.

- Я - законопослушный охотник, - говорит Павел, - К любым проявлениям браконьерства отношусь крайне отрицательно и всеми силами борюсь с нарушениями природоохранного законодательства.

Проводит кировчанин и биотехнические мероприятия. Например, подкормку животных овсом с солью. В прошлом году Павел с друзьями засеял 12 подкормочных полей на территории Суводского охотхозяйства. Это 18 га и более четырех тонн семенного овса! Поедали их в основном кабаны, но досталось и хозяевам леса - бурым медведям. Павел рассказывает, что даже в самые «ягодные» годы, когда в лесу хороший урожай малины, черники, брусники, медведи не преминут полакомиться поспевающими злаками.

Кроме овса, лесным обитателям нужна… соль! При ее недостатке у животных увеличивается ломкость костей, а у молодняка - заболеваемость. Поэтому охотники устраивают специальные соляные кормушки - солонцы, которые регулярно ремонтируют, чистят и пополняют. В охотничьем хозяйстве это одно из простейших и наиболее эффективных мероприятий. Причем животные чувствуют свою норму и никогда соль не переедают.

ВИДЫ ОХОТЫ ЗАВИСЯТ ОТ СЕЗОНА

Из всей своей добычи Павел больше всего гордится трофеями тех, кому он передавал свой опыт. И обязательно предостерегает их от того, что на охоте делать категорически нельзя. Ведь выражение «техника безопасности написана кровью» здесь имеет прямое, а не переносное значение.

- Ни в коем случае нельзя допускать к охоте и оружию людей, которые одурманены алкоголем, пусть даже слегка, - настаивает кировчанин. - Для меня позиция однозначна - охота и алкоголь несовместимы ни в каком варианте: ни до, ни после, никогда. К сожалению, большинство несчастных случаев у нас происходят именно из-за «зеленого змея».

К солонцам иногда приходят и медведи - и солью полакомиться, и спинку почесать. Фото предоставлено героем публикации.

В зависимости от сезона охота бывает разной, но у Павла обычно ни один из ее видов и способов не остается без внимания.

- Любой вид этого занятия интересен и уникален, - говорит он. - Летом - это в первую очередь ходовая охота на боровую и луговую дичь, а также в сумерках - на кабана и медведя. С наступлением зимы начинается загонная охота на лося, с вышек - на кабана и коллективная - на зайца.

Несколько раз Павел встречал редких животных: в пойменной части Вятки недалеко от деревни краснокнижную выхухоль. И каждую весну на протяжении многих лет видит следы росомахи - уникального вида для нашей области.

- Как только я обосновался в Аксеново, по первому снегу произошла примечательная история, - делится охотник. - Мы спали в доме и услышали непонятные звуки, как будто кто-то терся об угол. Это продолжалось примерно полчаса, потом стихло. Утром я увидел объяснение этому. Под окнами растет множество диких яблонь, и небольшой кабан пришел собирать паданцы. А заодно пометил это место, почесав спину об дом.

Вообще, «кабаньи чесалки» - это очень интересный момент в поведении этих животных. Охотник рассказывает, что кабан внимательно обнюхивает место: «читает» рылом запаховые «сообщения» от предыдущих посетителей. Иногда этим все и заканчивается: сделав какие-то выводы, зверь уходит по своим делам. Но если он решит «ответить», то рассекает клыками древесину до смолы и сам «пишет сообщения»: трется головой, шеей, холкой, боком, задом и… вертит при этом хвостом от удовольствия. Зрелище забавное.

Индивидуальный запах каждому кабану обеспечивают секреты специфических кожных желез. Считается также, что кроме «мессенджера», чесалки служат чем-то вроде дорожных столбов и помогают кабанам ориентироваться на местности. Многие из них используются в течение десятилетий. Как правило, это хвойное дерево (сосна или ель), нижняя часть ствола которого разодрана клыками до смолистого луба и отполирована кабаньими боками.