В Кирове снимают тревел-шоу «Куда глаза не глядят»

Владимир Васкевич (на дальнем плане в желтой кепке) и съемочная группа сплавляются к местонахождению парейазавров. Фото: Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Во вторник, 12 июля, в Вятку приехали слепой блогер-путешественник Владимир Васкевич и съемочная группа шоу «Куда глаза не глядят». За два дня они намерены посетить несколько мест в Кирове и области. Итогом станет программа о достопримечательностях региона.

- Мы снимаем третий сезон шоу «Куда глаза не глядят» при поддержке Института развития интернета. Третий сезон едем по Транссибирской магистрали. Наша цель - рассказать и показать, что путешествие по России - это интересно, весело и ничем не хуже зарубежных поездок, - поделилась продюсер Марьям Ибрагимова.

Как рассказали организаторы, главный участник тревел-шоу Владимир Васкевич потерял зрение еще в младенчестве. Физические ограничения не помешали ему совершенствоваться и заниматься любимым делом - путешествиями. Он объездил более 20 стран мира, а теперь отправился в тур по городам России в качестве ведущего тревел-шоу «Куда глаза не глядят». В 2021 году проект стал победителем в номинации «Best mobile new media» международного кинофестиваля «Mosfilmfest».

- Мы с удовольствием помогаем съемочной группе в организационных вопросах, - сообщила заместитель директора «Центра развития туризма Кировской области» Ирина Бажина. - Сегодня утром встретили ребят на вокзале, разместили в отеле «Постоялый двор», который любезно предоставил дополнительные скидки для проживания команды проекта. Сейчас гости отправились в Котельнич на сплав.

Слепой путешественник после сплава поднимется на Соколью гору. Фото: Сергей КУЗНИЦЫН.

По словам представителей клуба приключений «След», который проводит водное путешествие для гостей, маршрут небольшой, но интересный.

- Сплавляются по Вятке к знаменитому местонахождению парейазавров в Котельничском районе, - рассказала инструктор клуба Маргарита Васенина. - После сплава поднимутся на Соколью гору, там сотрудник Котельничского палеонтологического музея проведет экскурсию и расскажет об этом удивительном месте.

Завтра, 13 июля, съемочную группу ждет обзорная экскурсия по Кирову. Гости прогуляются по историческому центру, побывают в музеях, познакомятся с живописными местами областной столицы.

- По итогам каждого тура мы выпускаем программы, которые показывают, как Владимир познает окружающий мир с помощью органов чувств: слуха, обоняния, вкуса и осязания . Мы хотим сказать людям: необязательно иметь зрение, чтоб открывать новое и хорошо проводить время, - отметила Марьям Ибрагимова.

Программу «Слепой путешественник в Кирове» можно будет увидеть осенью 2022 года в ютубе и на странице проекта в «ВКонтакте».