«Ранее принадлежала английской королеве»: в Кирове продают собаку за 1,45 миллиона рублей

Собаку породы вельш-корги выставили на продажу на популярной торговой интернет-площадке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове на продажу выставили собаку породы вельш-корги по цене почти в полтора миллиона рублей. Баснословная стоимость собачки объясняется тем, что раньше животное принадлежало, ни много ни мало, самой королеве Великобритании. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По словам нынешнего владельца, корги по кличке Квин (Queen, с англ. - «королева» - Ред.) ранее принадлежала королеве Елизавете II. После собачка попала в руки «крупному российскому предпринимателю, пожелавшему остаться неизвестным», а после - к нынешнему владельцу. За какие деньги ее получил он сам, не уточняется.

- Почему королева продала одну из любимиц - неизвестно, но в неформальной беседе предприниматель сообщил, что Букингемский дворец имеет задолженности по ЖКХ, ряд помещений пришлось отключить от отопления, уволены садовники, дворецкий, постельничий и выгуливатель собак, - заявляет продавец.

Как он добавляет, высокая цена - 1 миллион 450 тысяч рублей - обусловлена принадлежностью к королевскому дому Англии. Кроме того, Квин каким-то образом может открыть новому хозяину доступ в высший свет, поэтому он не считает стоимость запредельной. Но никаких доказательств подлинности своих слов нынешний владелец не предоставляет. В объявлении имеется пара фотографий корги на выгуле и в «королевской» одежде, однако нет никакой уверенности, что собачка на фото и продаваемая - одно... одна мордочка, так сказать.

Стоит отметить, что и другой информации о животном продавец не сообщает: ни возраста, ни наличия паспорта и родословной (которые у такого зверька просто обязаны быть!) и так далее.