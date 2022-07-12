В Кировской области на пляже спасли трех тонущих девушек

Девушки едва не погибли из-за сильного течения на реке. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Котельниче отдыхающие на пляже спасли трех тонущих девушек. Первая информация об этом появилась в местном городском паблике.

ЧП произошло в воскресенье, 10 июля, около 15 часов. На пляже в деревне Липичи у реки Моломы отдыхала и купалась компания девушек. В какой-то момент две из них начали тонуть, и девушки принялись звать на помощь.

Первым на крики отозвался молодой человек, находившийся неподалеку с компанией друзей, и тут же бросился в воду. К ним присоединились другие отдыхающие - еще один парень и неизвестная девушка. Совместно им удалось вытащить из воды двух утопающих, пока третья пыталась удерживать их на плаву. В итоге все трое выбрались из реки, и никто не погиб.

Автор поста сообщает, что имя первого молодого человека, пришедшего на помощь тонущим - Сергей Нагаев. Имена других героев неизвестны. В комментариях жители города восхищаются смелостью мужчины и отмечают, что он - человек с большой буквы, спасший девушек ценой своей жизни. Однако некоторые сходятся на том, что это слегка нечестно - отдавать всю славу одному спасателю. Тем более что о других в посте даже не упомянули.

- Кроме Сергея участвовали ещё, как минимум два человека, о которых умалчивается, и ситуация была не совсем такая, как представлено. Само собой, поступок геройский и никто не умаляет его героизма, и благодарность огромная, и приукрашенность ситуации понятна со стороны супруги, и Сергей молодец, огромное ему спасибо, но и другим не менее большая благодарность - рыженькая девушка и молодой человек! - заметила женщина.

Слова очевидицы подтвердила одна из спасенных девушек. По ее словам, Сергей вытащил одну девушку, вторую - та неизвестная «рыженькая», отозвавшаяся на крики о помощи. Позже к ней присоединился еще один мужчина, и они достали из реки пострадавшую. Последняя выплывала, по большому счету, самостоятельно. Стоит отметить, что на нее сразу накинулись местные, обвиняя в неблагодарности и даже зависти. Мол, какая разница, как обстояло дело - спасли и радуйся жизни, гуляй дальше.

Как бы то ни было, три жизни в тот день действительно были спасены. Местные отмечают, что Молома, где отдыхали девушки – река опасная: она огибает остров, а в месте соединения находится подводная яма. К тому же там действительно сильное течение. По словам котельничан, в этой реке тонут по несколько человек в год.

ВАЖНО

ГУ МЧС по Кировской области предупреждает о необходимости купаться только на оборудованных пляжах. По статистике ведомства, с начала купального сезона в нашем регионе утонули уже 16 человек, 4 из них – дети. Совсем недавно мы сообщали о трех утонувших подростках.

Чтобы избежать трагедии на воде, необходимо соблюдать простые правила:

- купаться только в оборудованных местах;

- в незнакомых водоемах ни в коем случае не нырять и не прыгать в воду;

- не купаться в одиночку;

- не входить в воду сразу после долгого нахождения на солнце;

- не толкать никого в воду, особенно неожиданно, не пытаться топить в шутку;

- не заплывать далеко;

- не оставлять детей без присмотра, не позволять им купаться одним;

- не заходить в воду в нетрезвом виде.

При любом происшествии на воде незамедлительно сообщите о случившемся по единому телефонному номеру вызова экстренных служб «112».