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Звезды11 июля 2022 22:00

В Киров привезли «Девочку с персиками»

В Вятском художественном музее открылась новая выставка
Ольга Гилязева
Ирина Рыбакова считает своей родиной российскую глубинку, и ее картины пропитаны любовью к природе, к истокам русской культуры. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

Ирина Рыбакова считает своей родиной российскую глубинку, и ее картины пропитаны любовью к природе, к истокам русской культуры. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

В центре города открылась выставка картин одного из ведущих современных художников пленэрной живописи Ирины Рыбаковой. Больше 100 работ, от которых, по словам очевидцев, становится радостно на душе. В чем их секрет? Наш корреспондент заглянула на выставку «Здесь Родины моей начало».

Ирина Рыбакова из Костромы. В 2020 году она приезжала в Киров, чтобы поучаствовать в Васнецовском пленэре, была его арт-руководителем и получила награду - премию имени художников Васнецовых в номинации «Вдохновение».

Спустя два года художник выступила в Кирове с персональной выставкой, весьма разноплановой в жанровом отношении. Тут сюжетные композиции, пейзажи, натюрморты. Большинство работ предоставила автор. Плюс в коллекции Вятского художественного музея находятся две ее картины.

- 106 работ покажут среднюю полосу страны осенью, летом, весной, зимой. Хотя весны чуть больше. Это мое любимое время года! На выставке - большие жанровые картины и небольшие этюды, иллюстрирующие внутреннюю кухню работы художника, когда за одним эскизом появляется цельное произведение, - поделилась Ирина Рыбакова.

«Девочка с персиками» - одно из полотен, написанных с большим чувством и вдохновением. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

«Девочка с персиками» - одно из полотен, написанных с большим чувством и вдохновением. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

На полотнах - обычная, в общем-то, жизнь российской деревни, обычные люди. Непритязательные мотивы, но, по словам экспертов, великолепно написанные, с большим чувством и вдохновением. Столько спокойной красоты и в изображенных людях, и в окружающей их природе, что, кажется, залы Вятского художественного музея, где разместилась выставка, стали еще светлее.

- От каждой картины будто родным веет, - призналась одна из посетительниц выставки.

Именно российскую глубинку Ирина Рыбакова считает своей родиной и любит работать в разных уголках страны. Ей близок мир деревни, образ простого сельского труженика. И работы пропитаны любовью к природе, к истокам русской культуры.

На выставке есть и жанровые картины и этюды, иллюстрирующие внутреннюю кухню работы художника. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

На выставке есть и жанровые картины и этюды, иллюстрирующие внутреннюю кухню работы художника. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

При этом мастер обожает пленэрную живопись, которая как раз и позволяет запечатлеть миг жизни в ее естественной среде. Поэтому картины смотрятся так свежо и живо. Кажется, что слышен хруст снега, шум дождя.

- Творчество Ирины Рыбаковой базируется на крепкой художественной основе Алексея Саврасова, Василия Бакшеева, Аполлинария Васнецова и восходит к традициям русской импрессионистической живописи. Ее творчество также близко художникам-деревенщикам 1980-х годов, - отметила заведующая отделом научной и выставочной деятельности Вятского художественного музея Ольга Крупина.

Будучи куратором этой выставки, она с удовольствием рассматривает только что оформленную экспозицию.

- Есть несколько работ, которые трогают душу, пробуждают лирические чувства, - признается представитель музея. - Это композиции, написанные на Академической даче имени И.Е. Репина в Тверской области. Неподалеку от тех мест Ирина Рыбакова родилась, с детства впитывала атмосферу пленэров, наблюдала жизнь и труд художников.

Куратор экспозиции Ольга Крупина: «Есть работы, которые трогают душу, пробуждают лирические чувства». Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

Куратор экспозиции Ольга Крупина: «Есть работы, которые трогают душу, пробуждают лирические чувства». Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

Позже Ирина сама стала писать картины на открытом воздухе. В ее родной Костроме с 2016 года проводят пленэр «Грачи прилетели». Кроме того, до пандемии она по приглашению была частым гостем и руководителем зарубежных пленэров, проводила мастер-классы. Много работ Рыбаковой хранится в частных коллекциях в России и за рубежом.

- Участие столь крупных мастеров помогает держать высокую планку Васнецовского пленэра и вести плодотворную выставочную деятельность. Можно вживую познакомиться с художником, завести творческие контакты и продолжить сотрудничество, - отметили в Вятском художественном музее.

В Кирове Рыбакова нашла интересные для себя темы и сделала много работ.

- Во время поездки в Слободской даже нашла грядки со своей любимой капустой около Екатерининской церкви и написала их, - улыбается Ольга Крупина.

Большинство работ, представленных на выставке, лиричны и оптимистичны. Иногда в них проскальзывает нотка щемящей грусти, когда художник пишет на тему войны или уходящей деревни.

Не случайно Ирина Рыбакова занимается просветительством - возит свои выставки не только в крупные города, но и в маленькие деревни и села. Ее приглашают местные музеи, клубы, библиотеки. В текущем году она уже сделала несколько таких выставок.

Визитной карточкой выставки Ирины Рыбаковой стала картина «Бабушкино окно». Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

Визитной карточкой выставки Ирины Рыбаковой стала картина «Бабушкино окно». Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

- Это позитивный и оптимистичный, энергичный человек. Творчество Ирины Рыбаковой находит отклик в сердцах многих людей. Они приходят на открытие выставок, дарят автору цветы, благодарят ее в соцсетях, - рассказала Ольга Крупина.

- Зачем формировать любовь к деревне, если сегодня молодое поколение не особо туда стремится?

- Жить в настоящей деревне, может, многие и не смогут. Тяжело, да и не умеют делать то, что необходимо в сельской жизни. Но, с другой стороны, я часто слышу, как люди хотят уехать в сельскую местность хотя бы на какое-то время. Чтобы побыть в тишине, с самим собой. Покупают дома в небольших деревнях, чтобы было поменьше людей. Безопаснее и за детей спокойнее. На лето уезжают от перенасыщения информацией из мегаполисов…

В Вятском художественном музее уверены, что открывшаяся выставка станет красивым живописным подарком жителям Кировской области на лето. Картины Ирины Рыбаковой можно будет увидеть до 21 августа. Ну, а в середине июля запланирована ее творческая встреча с кировчанами.

ИНТЕРЕСНО

Визитной карточкой выставки Ирины Рыбаковой стала картина «Бабушкино окно». Как уточнили в музее, это было предложение автора. Вероятно, в память о детстве и любимом доме, куда она приезжала каждое лето. Кроме того, окно символизирует вход в мир художника, его живописи, дорогих ему воспоминаний.

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