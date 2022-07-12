В Киров привезли «Девочку с персиками»

Ирина Рыбакова считает своей родиной российскую глубинку, и ее картины пропитаны любовью к природе, к истокам русской культуры. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

В центре города открылась выставка картин одного из ведущих современных художников пленэрной живописи Ирины Рыбаковой. Больше 100 работ, от которых, по словам очевидцев, становится радостно на душе. В чем их секрет? Наш корреспондент заглянула на выставку «Здесь Родины моей начало».

Ирина Рыбакова из Костромы. В 2020 году она приезжала в Киров, чтобы поучаствовать в Васнецовском пленэре, была его арт-руководителем и получила награду - премию имени художников Васнецовых в номинации «Вдохновение».

Спустя два года художник выступила в Кирове с персональной выставкой, весьма разноплановой в жанровом отношении. Тут сюжетные композиции, пейзажи, натюрморты. Большинство работ предоставила автор. Плюс в коллекции Вятского художественного музея находятся две ее картины.

- 106 работ покажут среднюю полосу страны осенью, летом, весной, зимой. Хотя весны чуть больше. Это мое любимое время года! На выставке - большие жанровые картины и небольшие этюды, иллюстрирующие внутреннюю кухню работы художника, когда за одним эскизом появляется цельное произведение, - поделилась Ирина Рыбакова.

«Девочка с персиками» - одно из полотен, написанных с большим чувством и вдохновением. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

На полотнах - обычная, в общем-то, жизнь российской деревни, обычные люди. Непритязательные мотивы, но, по словам экспертов, великолепно написанные, с большим чувством и вдохновением. Столько спокойной красоты и в изображенных людях, и в окружающей их природе, что, кажется, залы Вятского художественного музея, где разместилась выставка, стали еще светлее.

- От каждой картины будто родным веет, - призналась одна из посетительниц выставки.

Именно российскую глубинку Ирина Рыбакова считает своей родиной и любит работать в разных уголках страны. Ей близок мир деревни, образ простого сельского труженика. И работы пропитаны любовью к природе, к истокам русской культуры.

На выставке есть и жанровые картины и этюды, иллюстрирующие внутреннюю кухню работы художника. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

При этом мастер обожает пленэрную живопись, которая как раз и позволяет запечатлеть миг жизни в ее естественной среде. Поэтому картины смотрятся так свежо и живо. Кажется, что слышен хруст снега, шум дождя.

- Творчество Ирины Рыбаковой базируется на крепкой художественной основе Алексея Саврасова, Василия Бакшеева, Аполлинария Васнецова и восходит к традициям русской импрессионистической живописи. Ее творчество также близко художникам-деревенщикам 1980-х годов, - отметила заведующая отделом научной и выставочной деятельности Вятского художественного музея Ольга Крупина.

Будучи куратором этой выставки, она с удовольствием рассматривает только что оформленную экспозицию.

- Есть несколько работ, которые трогают душу, пробуждают лирические чувства, - признается представитель музея. - Это композиции, написанные на Академической даче имени И.Е. Репина в Тверской области. Неподалеку от тех мест Ирина Рыбакова родилась, с детства впитывала атмосферу пленэров, наблюдала жизнь и труд художников.

Куратор экспозиции Ольга Крупина: «Есть работы, которые трогают душу, пробуждают лирические чувства». Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

Позже Ирина сама стала писать картины на открытом воздухе. В ее родной Костроме с 2016 года проводят пленэр «Грачи прилетели». Кроме того, до пандемии она по приглашению была частым гостем и руководителем зарубежных пленэров, проводила мастер-классы. Много работ Рыбаковой хранится в частных коллекциях в России и за рубежом.

- Участие столь крупных мастеров помогает держать высокую планку Васнецовского пленэра и вести плодотворную выставочную деятельность. Можно вживую познакомиться с художником, завести творческие контакты и продолжить сотрудничество, - отметили в Вятском художественном музее.

В Кирове Рыбакова нашла интересные для себя темы и сделала много работ.

- Во время поездки в Слободской даже нашла грядки со своей любимой капустой около Екатерининской церкви и написала их, - улыбается Ольга Крупина.

Большинство работ, представленных на выставке, лиричны и оптимистичны. Иногда в них проскальзывает нотка щемящей грусти, когда художник пишет на тему войны или уходящей деревни.

Не случайно Ирина Рыбакова занимается просветительством - возит свои выставки не только в крупные города, но и в маленькие деревни и села. Ее приглашают местные музеи, клубы, библиотеки. В текущем году она уже сделала несколько таких выставок.

Визитной карточкой выставки Ирины Рыбаковой стала картина «Бабушкино окно». Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

- Это позитивный и оптимистичный, энергичный человек. Творчество Ирины Рыбаковой находит отклик в сердцах многих людей. Они приходят на открытие выставок, дарят автору цветы, благодарят ее в соцсетях, - рассказала Ольга Крупина.

- Зачем формировать любовь к деревне, если сегодня молодое поколение не особо туда стремится?

- Жить в настоящей деревне, может, многие и не смогут. Тяжело, да и не умеют делать то, что необходимо в сельской жизни. Но, с другой стороны, я часто слышу, как люди хотят уехать в сельскую местность хотя бы на какое-то время. Чтобы побыть в тишине, с самим собой. Покупают дома в небольших деревнях, чтобы было поменьше людей. Безопаснее и за детей спокойнее. На лето уезжают от перенасыщения информацией из мегаполисов…

В Вятском художественном музее уверены, что открывшаяся выставка станет красивым живописным подарком жителям Кировской области на лето. Картины Ирины Рыбаковой можно будет увидеть до 21 августа. Ну, а в середине июля запланирована ее творческая встреча с кировчанами.

ИНТЕРЕСНО

Визитной карточкой выставки Ирины Рыбаковой стала картина «Бабушкино окно». Как уточнили в музее, это было предложение автора. Вероятно, в память о детстве и любимом доме, куда она приезжала каждое лето. Кроме того, окно символизирует вход в мир художника, его живописи, дорогих ему воспоминаний.