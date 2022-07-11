В Кировской области женщина попыталась заживо сжечь двух человек, желая отомстить за обиженную подругу

Жилой дом сгорел дотла - благо, хозяева успели из него выбраться. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области пьяная ссора едва не привела двух человек к гибели в пожаре. К счастью, никто не погиб. Подробности жуткого происшествия рассказали в региональном УМВД.

Пожар вспыхнул в поселке Скрябино Подосиновского района. Ночью 7 июля в полицию сообщили, что в населенном пункте горит деревянная пристройка, стоящая отдельно от жилого дома. К моменту прибытия правоохранителей частный дом уже сгорел дотла. В нем в тот момент находились хозяева - 56-летний мужчина и 47-летняя женщина. К счастью, они спаслись: вовремя проснулись, увидели горящий пристрой и поспешили спастись из дома. При этом выбираться пришлось через окно - входная дверь оказалась подпертой снаружи с помощью лопаты.

Пара сожителей, едва не сгоревшие заживо в ту ночь, рассказали, что накануне у них гостила знакомая. В доме проходило застолье, в разгар которого между ними произошла ссора. Гостья обиделась и ушла, а после вспыхнул пожар...

Подозреваемую удалось найти и опросить. На допросе женщина призналась, что она действительно после ссоры ушла к подруге, которой пожаловалась на произошедшее. Та внимательно выслушала и предложила отомстить - очевидно, тоже не с трезвых глаз. План мести состоял в том, чтобы под покровом ночи забраться на чердак пристроя, поджечь там мусор, подпереть входную дверь дома и уйти. Сама обиженная гостья этого не сделала, зато подружка-советчица - запросто.

Поджигательницу задержали - ею оказалась 62-летняя жительница поселка, ранее судимая. В поджоге она созналась. Полиция передала материалы проверки в Следком. Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас ведется расследование, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, изъяты вещдоки. Женщина заключена под стражу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ... К СОЖАЛЕНИЮ

В марте 2022 года в одном из частных домов Кирова вспыхнул пожар. Дом сгорел дотла, на месте происшествия нашли тела троих человек. Как выяснилось позже, поджог устроила женщина, выпивавшая вместе с погибшими. Она повздорила с одним из собутыльников, обиделась и ушла, но недалеко. Найдя ветошь и мусор в пристрое дома, женщина подожгла их, убедилась, что огонь разгорелся и люди не смогут выбраться, после чего сбежала. Все, кто находился внутри, погибли. Убийцу задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Расследование все еще не закончено.