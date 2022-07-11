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Происшествия11 июля 2022 9:10

В Кировской области за два дня утонули три подростка: два из них - в одном и том же месте

Жители региона часто купаются в знакомых, но необорудованных местах, где некому их спасти в случае непредвиденной ситуации
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане зачастую выбирают для купания необорудованные места, что нередко становится причиной трагедии.

Кировчане зачастую выбирают для купания необорудованные места, что нередко становится причиной трагедии.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето, жара - самое время для купания. Многие выбирают для этой цели дикие пляжи: и народу поменьше, и ехать далеко не надо, что особенно актуально для жителей районов. К сожалению, в таких вот необорудованных местах чаще всего и происходят трагедии на воде. В таких местах неизвестно, какое дно, есть ли там подводные ямы, сильное течение, водовороты и другие опасности. А прийти на помощь зачастую некому: людей же мало…

ТРИ ТРАГЕДИИ ЗА ДВА ДНЯ

В текущем году с начала открытия сезона произошло уже пять трагедий, причем две из них - за одни сутки, 9 июля. На Вятке в Котельниче утонул 15-летний подросток, на реке Летка у деревни Холуново Слободского района - 18-летний юноша. Оба отдыхали на необорудованных пляжах. После происшествий Следком начал проверку.

А в понедельник стало известно, что в Котельниче на том же самом месте утонул еще один подросток. 14-летний паренек пошел купаться на Вятку 10 июля и погиб. По данному факту сейчас также проводится проверка, следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Котельничане рассуждают о том, что на этом месте пора уже оборудовать пляж, поскольку посетителей там много, а условия - минимальные.

ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Врио губернатора подумал в том же направлении. В понедельник Александр Соколов на планерке отметил этот случай, заявив, что люди идут купаться на дикие пляжи, потому что организованных попросту не хватает. Кроме того, они уже привыкли купаться в определенном месте. Главам районов поручили создать оборудованные и контролируемые места купания.

- Особое внимание на Котельничский район, там уже дважды тонули люди. Прошу муниципалитет сегодня к вечеру доложить о проделанных мерах. Не дай Бог, у вас еще что-то произойдет. Будете лично отвечать, - заявил глава региона.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Кировчанам не устают напоминать о неукоснительном соблюдении правил безопасности при отдыхе на водоемах. Наиболее часто повторяемое - не отпускать детей одних купаться, гулять и играть рядом с реками, прудами и озерами. Взрослые должны следить за тем, как и где проводят время их дети.

Для самих взрослых также существует свод определенных правил. Их знают, пожалуй, все, но никогда не будет лишним повторить еще раз:

- купаться только в оборудованных местах;

- в незнакомых водоемах ни в коем случае не нырять и не прыгать в воду;

- не купаться в одиночку;

- не входить в воду сразу после долгого нахождения на солнце;

- не толкать никого в воду, особенно неожиданно, не пытаться топить в шутку;

- не заплывать далеко;

- не оставлять детей без присмотра, не позволять им купаться одним;

- не заходить в воду в нетрезвом виде.

ВАЖНО

При любом происшествии на воде незамедлительно сообщите о случившемся по единому телефонному номеру вызова экстренных служб «112».

ЧППроисшествия: ЧП