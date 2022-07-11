В Кировской области за два дня утонули три подростка: два из них - в одном и том же месте

Кировчане зачастую выбирают для купания необорудованные места, что нередко становится причиной трагедии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето, жара - самое время для купания. Многие выбирают для этой цели дикие пляжи: и народу поменьше, и ехать далеко не надо, что особенно актуально для жителей районов. К сожалению, в таких вот необорудованных местах чаще всего и происходят трагедии на воде. В таких местах неизвестно, какое дно, есть ли там подводные ямы, сильное течение, водовороты и другие опасности. А прийти на помощь зачастую некому: людей же мало…

ТРИ ТРАГЕДИИ ЗА ДВА ДНЯ

В текущем году с начала открытия сезона произошло уже пять трагедий, причем две из них - за одни сутки, 9 июля. На Вятке в Котельниче утонул 15-летний подросток, на реке Летка у деревни Холуново Слободского района - 18-летний юноша. Оба отдыхали на необорудованных пляжах. После происшествий Следком начал проверку.

А в понедельник стало известно, что в Котельниче на том же самом месте утонул еще один подросток. 14-летний паренек пошел купаться на Вятку 10 июля и погиб. По данному факту сейчас также проводится проверка, следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Котельничане рассуждают о том, что на этом месте пора уже оборудовать пляж, поскольку посетителей там много, а условия - минимальные.

ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Врио губернатора подумал в том же направлении. В понедельник Александр Соколов на планерке отметил этот случай, заявив, что люди идут купаться на дикие пляжи, потому что организованных попросту не хватает. Кроме того, они уже привыкли купаться в определенном месте. Главам районов поручили создать оборудованные и контролируемые места купания.

- Особое внимание на Котельничский район, там уже дважды тонули люди. Прошу муниципалитет сегодня к вечеру доложить о проделанных мерах. Не дай Бог, у вас еще что-то произойдет. Будете лично отвечать, - заявил глава региона.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Кировчанам не устают напоминать о неукоснительном соблюдении правил безопасности при отдыхе на водоемах. Наиболее часто повторяемое - не отпускать детей одних купаться, гулять и играть рядом с реками, прудами и озерами. Взрослые должны следить за тем, как и где проводят время их дети.

Для самих взрослых также существует свод определенных правил. Их знают, пожалуй, все, но никогда не будет лишним повторить еще раз:

- купаться только в оборудованных местах;

- в незнакомых водоемах ни в коем случае не нырять и не прыгать в воду;

- не купаться в одиночку;

- не входить в воду сразу после долгого нахождения на солнце;

- не толкать никого в воду, особенно неожиданно, не пытаться топить в шутку;

- не заплывать далеко;

- не оставлять детей без присмотра, не позволять им купаться одним;

- не заходить в воду в нетрезвом виде.

ВАЖНО

При любом происшествии на воде незамедлительно сообщите о случившемся по единому телефонному номеру вызова экстренных служб «112».