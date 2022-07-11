Главные новости в Кирове с 4 по 10 июля: условный срок для Шульгина и Ишутинова, частичное обрушение потолка в кинотеатре, гибель двух подростков на реках

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 11 июля, за окном жарко, солнечно, до +29 градусов, ветра не ожидается. Полный прогноз погоды на ближайшие пять дней можно посмотреть здесь. График отключения электричества - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ШУЛЬГИН И ИШУТИНОВ ПОЛУЧИЛИ УСЛОВНЫЕ СРОКИ

Закончился суд над бывшим главой горадминистрации и экс-руководителем УДПИ, Обоих признали виновными в организации и злоупотреблении должностными полномочиями. За согласование поставки и приемки камер, которые не соответствовали техзаданию, герои получили условное наказание: Илья Шульгин - три года лишения свободы, Алексей Ишутинов - два. При этом каждому установили испытательный срок в три и два года соответственно. Напомним, что ущерб от их действий составил более 21 миллиона рублей. К слову, компенсацию с них еще только предстоит взыскать.

ПРИГОВОР ВИНОВНИКАМ ВЗРЫВА ГАЗА В КИКНУРЕ

Еще один приговор, только по более трагичному делу, также вынесли на минувшей неделе. Закончился суд над мастером и слесарем ООО «Газэнергосеть Киров», которых признали виновными во взрыве газа в жилом доме в Кикнуре. Напомним, происшествие случилось в июле 2020 года, и в его результате погибли два человека, а сумма имущественного ущерба составила более 19 миллионов рублей. Мужчины нарушили технических норм и правил при замене газового счетчика в одной из квартир дома, из-за чего и произошел взрыв. Суд вынес приговор: 3 года и 7 месяцев колонии общего режима на каждого виновного.

РЕЦЕПТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА С РЕДКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

В Кирове семья 10-летнего ребенка долго и безуспешно пыталась получить рецепт на лекарство, необходимое для спасения мальчика. У юного кировчанина - синдром Шеришевского-Тернера, не позволяющий ребенку расти. Родители закупали препарат самостоятельно, поскольку им обеспечивают только детей-инвалидов, однако в мае 2022 года лекарство внесли в список сильнодействующих веществ, и достать его стало невозможно. Медики же отказывались выдать рецепт.

Благодаря действиям активистов семья все же получила его, однако это не единственный случай в Кировской области. Теперь общественники просят врио губернатора включить этот препарат в региональный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для детей с синдромом Шеришевского-Тернера, не имеющих статуса инвалида.

В КИНОТЕАТРЕ ЧАСТИЧНО РУХНУЛ ПОТОЛОК

В кинотеатре одного из кировских ТЦ во время детского сеанса частично обрушился потолок. Посреди просмотра, по словам очевидцев, в зале включился свет, задул ветер, и сверху рухнули металлические конструкции. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших взрослых. Позднее руководитель ТРЦ, где произошло ЧП, заявил, что никто не пострадал вообще - только одного мужчину плитка задела. Сейчас кинозал закрыт, его предстоит обследовать экспертам. После этого конструкцию потолочного покрытия усилят во всех залах.

НА РЕКАХ ЗА СУТКИ УТОНУЛИ ДВА ПОДРОСТКА

За 7 июля двое юных кировчан погибли на водоемах. Оба купались на «диких», необорудованных пляжах: один - на Вятке в Котельниче, второй - на реке Летке в деревне Холуново Слободского района. Первому юноше было 15 лет, второму - 18. Следственный комитет начал проверку после первой трагедии. Кировчан вновь и вновь просят соблюдать правила безопасности и купаться только в оборудованных местах, где известно об отсутствии подводных ям, сильного течения и дежурят спасатели, готовые прийти на помощь.

ТРАТУ НА «УМНУЮ» ОСТАНОВКУ ПОСЧИТАЛИ НЕЭФФЕКТИВНОЙ

Контрольно-счетная палата Кирова закончила проверку обоснованности стоимости «умной» остановки за 3,7 миллиона рублей. Павильон собирались поставить на улице Ленина. Помимо рисков неэффективности траты на установку, проверяющие также нашли многочисленные нарушения в контракте. Среди них - отсутствие технических и эксплуатационных характеристик в описании, которые обосновали бы цену остановки. К тому же площадь павильона превышает допускаемую на 8,7 квадратных метра.

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