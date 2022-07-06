День семьи, любви и верности в Кирове: афиша праздничных мероприятий на 8 июля

8 июля празднуется День семьи, любви и верности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 июля по всей стране, в том числе в Кировской области, отмечается День семьи, любви и верности. Праздник совпадает с днем почитания святых Петра и Февронии, покровителей брака. Учреждения региона подготовили различные тематические мероприятия для празднования и отдыха.

КОНЦЕРТЫ И ЭКСКУРСИИ

Любители музыки могут в этот день посетить Вятский художественный музей, где пройдет фортепьянный концерт студентов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и учащихся Детской музыкальной школы Академического музыкального училища при консерватории. После этого гостей пригласят на кураторскую экскурсию по выставке заслуженного художника России Ирины Рыбаковой «Здесь Родины моей начало».

В краеведческом музее также пройдет экскурсия «Семья Чарушиных в истории Вятки». Желающие смогут поучаствовать в семейном квесте по исторической экспозиции «Путешествие в прошлое». В Диораме проходит новая выставка «Улица трех веков: страницы истории». В ее рамках кировчанам и гостям города устроят экскурсию «Дворец бракосочетания: место, где рождается семья».

СПЕКТАКЛИ И АКЦИИ

С детьми можно будет сходить в театр кукол. Каждый год учреждение ставит спектакли, посвященные традиционным семейным ценностям. В текущем году для маленьких кировчан и их родителей подготовили спектакль режиссера Дмитрия Ши «И кит плывет» - история, которая учит бережно относиться к ближним. Премьера состоится 9 июля. В этот же день в кукольном театре пройдет праздничное мероприятие «Как Петр Февронию от Змея спас».

Главные библиотеки региона, «Герценка» и имени Грина, также подготовили различные программы и мероприятия. А Детский космический центр проведет акцию «Семейный выходной». Кроме того, в учреждении откроется «Семейный астрономический клуб».

Стоит отметить, что студенты могут посетить мероприятия по Пушкинской карте.

Празднование пройдет не только в музеях и библиотеках, но и в сети Интернет. Так, например, Центр культурно-творческого развития «Семья» областного Дома народного творчества запустил онлайн-акцию «Семья рядом», которая пройдет в соцсетях.

С подробностями можно ознакомиться на сайтах культурных учреждений и в их пабликах.