Кировская область вдвое увеличит финансирование районам на ремонт дорог

Врио губернатора Александр Соколов обсудил этот и другие вопросы на встрече с жителями Белой Холуницы. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области финансирование муниципалитетам на ремонт дороги увеличат в два раза. Об этом заявил врио губернатора Александр Соколов на встрече с жителями Белой Холуницы.

- Но определять, что именно ремонтировать, на какие участки прежде всего направлять деньги, вы должны сами, - обратился врио губернатора к жителям. - Вам здесь жить и вам решать, что в данный момент нужнее.

Деньги будут выделяться из регионального Дорожного фонда. Финансирование увеличится с 2023 года.

На встрече с главой региона жители также подняли вопрос развития социальной инфраструктуры, в частности, спортивной. К примеру, и взрослые, и дети в Белой Холунице давно ждут появления бассейна. Александр Соколов пообещал обсудить этот вопрос на ближайшей встрече с руководством «Газпрома». Речь будет идти о строительстве сразу двух объектов, и один из них - в Белой Холунице.

Помимо просьб, жители оставили положительные отзывы об изменениях в сфере благоустройства общественных территорий. Так, райцентр регулярно получает субсидии по программе «Формирование комфортной городской среды». В минувшем году на эти средства провели капремонт стадиона на улице Красноармейской, обустроили тротуары на Ленина, привели в порядок мосты через реки Белая Холуница и Погорелка. В текущем году в городе пройдет благоустройство пляжа.

Администрация района также направила заявку на всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды среди малых городов и городских поселений. По проекту планируется благоустройство территории вокруг Белохолуницкого пруда: создание Арбата, установка различных павильонов, площадки для детей, лодочной станции, танцплощадки и многого другого.