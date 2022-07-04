Главные новости в Кирове с 27 июня по 3 июля: мужчина едва не сгорел у здания правительства, вынесли приговор виновникам ДТП с двумя погибшими девушками, открытие городского пляжа

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 4 июля, за окном солнечно, до +22 градусов, ветер слабый. Полный прогноз погоды на ближайшие дни вы можете посмотреть по этой ссылке. График отключения электричества на сегодня - здесь. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

МУЖЧИНА ПОДЖЕГ НА СЕБЕ ОДЕЖДУ У ЗДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В минувший вторник, 28 июня, у здания правительства едва не сгорел мужчина. Он не погиб благодаря оперативным действиям очевидцев и полицейских, которые потушили горящую на нём одежду, оказали ему первую помощь и вызвали скорую, которая увезла пострадавшего в больницу. В настоящий момент ему оказывают всю необходимую помощь.

Известно, что мужчина сам поджёг на себе одежду. Ходили слухи, что он сделал это в знак протеста против системы здравоохранения: якобы у несчастного паралич правой стороны тела, а его отказываются госпитализировать. Это частично подтвердил областной Минздрав: по словам ведомства, в апреле 2022 года мужчину в плановом порядке направили в федеральное протезно-ортопедическое предприятие. Принять его должны были как раз вчера - 28 июня. Однако по какой-то причине пациента не госпитализировали в тот день. Сейчас министерство направило обращение в прокуратуру для выяснения всех обстоятельств.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ВИНОВНИКАМ СМЕРТИ ДВУХ ДЕВУШЕК В ДТП

29 июня в Кирове вынесли приговор виновникам резонансного ДТП, в котором погибли две молодые девушки. Напомним, авария произошла 17 марта: на перекрестке улиц Мира и Ломоносова столкнулись автобус и «Мерседес». В результате столкновения погибли две пассажирки иномарки 19 и 22 лет. Как выяснило следствие, страшная авария случилась по вине обоих водителей: легковушка значительно превысила скорость, а автобус, в свою очередь, не пропустил машину, у которой было преимущество на дороге, в результате чего и произошло смертельное ДТП.

Суд вынес приговор: водитель автобуса получил два года лишения свободы, водитель иномарки - три. Свое наказание оба будут отбывать в колонии-поселении.

ДВА КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВА ОБОКРАЛИ СВОИХ ПАЙЩИКОВ

В Кировской области два кредитных кооператива украли у пайщиков более 155 миллионов рублей. Известно, что это были организации «Сириус» и «Альфа-Ресурс», работавшие в Кирове, а также Слободском и Белохолуницком районах. По сообщению полиции, от них пострадали 519 человек, и заявления до сих пор продолжают приниматься. Правоохранители предъявили обвинения одному из руководителей кооперативов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое по ней грозит виновному - до десяти лет лишения свободы, а также штраф в сумме до миллиона рублей.

ОТКРЫЛИ ПЛЯЖ, НО ЗАПРЕТИЛИ ТАМ КУПАТЬСЯ

В Кирове наконец-то официально открыли городской пляж. Но купаться там, как обычно, запретили и даже вывесили красный флаг. Дело в том, что, по традиции, вода в Вятке в районе городского пляжа не соответствует нормам. Поэтому горожан просят там не купаться. Однако в конце минувшей недели специалисты обещали результаты очередных лабораторных исследований. Если они будут положительными, то красный флаг заменят на желтый.

Из положительных моментов: пляж полностью готов к наплыву загорающих. Территория обработана от клещей, установили кабинки, в том числе душевые, а также туалеты и зонты от солнца. На пляже регулярно дежурят спасатели и медики.

ВЫБРАНЫ ПОДРЯДЧИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЁХ ШКОЛ И ТРЁХ ВТОРЫХ КОРПУСОВ

Ещё одно «наконец-то»: в Кирове определили компании, которые займутся строительством проблемных школ, для которых никак не могли найти подрядчиков. Так, школу на 1100 учащихся в Чистых прудах за 914 миллионов рублей будет возводить «Кировспецмонтаж». Школой в Урванцево за 1,2 миллиарда рублей займётся «Спецмонтажуниверсал», а также образовательным учреждениям на улице Торфяной, на который контракт ещё не подписан. Вторые корпуса школ №58 и 66 за 236 миллионов рублей каждый отдали компании «Арман-С», а второй корпус школы №48 за 300 миллионов - ООО «Строительные системы». Все объекты планируют сдать до конца 2023 года.

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