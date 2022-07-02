В августе в Киров приедут Максим Аверин и другие звезды театра и кино

У постановочной группы была цель - отвлечь зрителей от повседневных проблем, окружив атмосферой беззаботности и веселья. Фото Антона БУРНАСОВА.

Кировский драмтеатр завершил свой 145-й сезон удачной премьерой - авантюрной комедией «Здравствуйте, я ваша тетя!» и сообщил о подготовке к новому, 146-му. Уже в августе жителей и гостей областной столицы ждет первый вятский театральный фестиваль «На семи холмах».

«СНОВА СБРЕЮ УСЫ»

«Здравствуйте, я ваша тетя!» - лекарство для человеческой души, считает режиссер-постановщик спектакля Елена Ушатинская. Вся постановочная группа под ее руководством работала над тем, чтобы отвлечь зрителей от проблем, погрузить их в атмосферу беззаботности и веселья. Помимо авантюрной начинки, в спектакле присутствует нежная любовная линия. И это тоже один из посылов авторов - напомнить людям о том, что в мире, переполненном плохими новостями, ежедневными заботами и напряжением, есть место для отдыха и любви.

Постановка стала удачным миксом пьесы Брэндона Томаса и киношной версии «Здравствуйте, я ваша тетя!», хорошо знакомой российским зрителям. По сюжету студенты Джекки и Чарлей влюблены в очаровательных дам. Их счастливым отношениям мешает опекун девушек – грозный адвокат Спетлайг. Тогда молодые люди решаются на авантюру. Они просят своего друга Бабса выдать себя за богатую родственницу из Бразилии, где «много-много диких обезьян». Тетушка должна убедить опекуна разрешить девушкам замужество до 25 лет, сохраняя право на получение приданого. Но благодаря своим миллионам донна Люциа Д’Альвадорец сама становится желанной невестой.

Харизматичный актер Юрий Мазуренко великолепно сыграл и лорда Баберлея, и… тетушку из Бразилии. Фото Антона БУРНАСОВА.

Так на сцене и разворачивается авантюрная история с переодеваниями. В ней совсем нет отрицательных персонажей, что сделано опять же для настроения зрителей.

Что касается главной роли - лорда Баберлея, то харизматичный артист Юрий Мазуренко был определен на нее сразу. Во многом это повлияло и на выбор пьесы театром. Есть артист - будет постановка. То, что лорд переодевается в женскую одежду и практически весь спектакль передвигается по сцене в туфлях на каблуках, самого Юрия не смутило.

- Снова сбрею усы и бороду. Это не жертва, это профессия. У меня уже были женские роли - например, в «Семейке Краузе», - поделился он.

Своего персонажа артист собирал потихонечку.

- Что-то в себе нашел, что-то в окружающих. Самое главное в профессии - это наблюдение… Мой персонаж - это живой человек, объемный, любящий, иногда жертвенный, отчего становится несчастным. Но в итоге все заканчивается хорошо. Как и должно быть в хорошей комедии! - считает Юрий Мазуренко.

Спектакль сделали буквально за пару месяцев, справедливо решив, что летом музыкальная комедия с хэппи-эндом придется людям по душе. В ней много легкой, приятной музыки и танцев. Для их постановки пригласили кировского хореографа Неллу Кожевникову, с которой театр сотрудничает много лет.

Музыку взяли ту же, что звучала и в фильме, потому что ее автором является кировчанин Владислав Казенин. Имя отца композитора - Игоря Казенина сегодня носит Кировский колледж музыкального искусства. Отец давал сыну первые уроки игры на фортепиано. В годы Великой Отечественной войны в доме Казениных часто устраивались творческие вечера с участием деятелей культуры и искусства, эвакуированных в Киров. Это общение во многом предопределило судьбу Владислава. Он окончил Уральскую государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского и остался преподавать в ней. Потом были переезд в Москву и новые должности, новая работа. Владислав Казенин стал народным артистом РФ, был председателем Союза композиторов России, заместителем министра культуры СССР. Он почетный гражданин города Кирова и любил приезжать в родной город.

В комедии много легкой, приятной музыки и танцев. Фото Антона БУРНАСОВА.

И музыку, и сценографию, а также отличную актерскую игру в спектакле успели оценить первые зрители. Премьерные показы комедии на сцене кировской «драмы» 24 и 25 июня прошли на ура, собрав в соцсетях восторженные отзывы.

- Были поражены столь талантливой постановкой и мастерством абсолютно всех актеров без исключения! Восторг настолько сильный, что понимаешь: этот спектакль из числа уникальных, на которые ходят не один, не два, а несколько раз, не боясь испортить первое впечатление! - поделилась Юлия Архангельская.

- Спектакль замечательный, артисты играли с вдохновением и артистичностью, смотрелось весело, интересно, нужно всем посмотреть этот спектакль, - отметила Людмила Михеева-Гмызина.

В драмтеатре пообещали, что в новом сезоне зрителям вновь покажут так полюбившуюся зрителям комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как и еще ряд премьер - постановку нового худрука театра Игоря Лысова «Дядя Ваня» по Чехову, иммерсивный спектакль «Дубровский» режиссера Анны Васильевой и детскую сказку «Аленький цветочек».

ПО КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ ПРОЙДУТ ПОРОШИНА И СКЛЯР

Еще одним подарком драмтеатра кировчанам станет первый вятский театральный фестиваль. Он пройдет в Кирове с 7 по 14 августа.

- Это будет серия антрепризных спектаклей с участием известных артистов московских театров, которых мы знаем также по работам в кино, - рассказал директор Кировского драмтеатра Константин Зайнулин. - Среди них Максим Аверин, Игорь Скляр, Анна Якунина и другие. Фестиваль откроется 7 августа гала-концертом. На площади перед театром расстелют красную дорожку, по которой пройдут актриса Оксана Сташенко, финалист конкурса «Голос» Ив Набиев и многие другие.

В последний день, 14 августа, состоится церемония закрытия мероприятия. В гала-концерте примут участие звезды театра и кино: народные артисты России Сергей Шакуров и Евгения Симонова, заслуженная артистка России Ольга Прокофьева и другие актеры, которые специально приедут на фестиваль в Киров.

ПОДРОБНОСТИ

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть шесть спектаклей:

8 августа - мелодрама «Там же, тогда же» (Максим Аверин и Анна Якунина)

9 августа – драматическая комедия «Свет с неба» (Игорь Скляр, Светлана Щедрина, Арсений Мыцык)

10 августа - иммерсивный спектакль «А как вы изволите поживать?» (Полина Райкина, Эдуард Флеров, Оксана Сташенко, Влад Канопка и Максим Колосов)

11 августа - спектакль в стиле малобюджетного кино «Глупости» (Влад Канопка, Анастасия Денисова, Максим Колосов)

12 августа - рождественская сказка «Когда ангелы шутят» (Мария Порошина, Илья Шакунов, Наталия Антонова, Петр Красилов, Георгий Сиятвинда, Дмитрий Мухамадеев Олег Соколов)

13 августа - музыкальная комедия «Шестеро любимых» (Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Виктор Запорожский, Алексей Фатеев, Виталий Ленский, Зоя Кайдановская)

Все спектакли доступны по Пушкинской карте.