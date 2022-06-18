Легкие на ногу: кировчане совмещают приятное с полезным, занимаясь скандинавской ходьбой

Тамара Савиных (справа) с Татьяной Медведевой, директором музея истории крестьянства, на первом нордик-маршруте по искровским колхозным полям в КФХ Савковых, 14.06.2014 года. Фото предоставлено героиней публикации.

19 июня - Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, - праздник, призывающий оценить важность такого забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение.

Как правильно гулять? Рассказывает инструктор по скандинавской ходьбе, капитан команды «Вятские СкандиЗавры» из поселка Ленинская Искра Котельничского района Тамара Савиных.

- Многие люди отвыкли от пеших прогулок, - отмечает Тамара. - Причем, зачастую относятся к тем, кто ведет активный образ жизни, скептически. Приходится слышать: «Делать вам нечего», - как будто мы занимаемся каким-то постыдным делом. Все еще случается, что люди не реагируют на курящего или пьяного человека на улице, зато при виде группы ходоков с палками называют их почему-то бездельниками. Считаю это признаком низкой культуры и накопленного негатива. Между тем, живя в современном мире в постоянном стрессе, необходимо уметь его гасить. Вовремя правильно разгружаться и подзаряжаться. Пешие прогулки - самый простой и доступный способ активного отдыха и восполнения энергии.

- Вы сторонница скандинавской ходьбы и активно продвигаете ее в Котельничском районе, водите группы на природу. Что побудило вас заняться этим?

- Сама когда-то, будучи мамой трех детей, держа в своем сельском доме полное хозяйство (корова, теленок и т.д.), работая в колхозе, находила время на занятия волейболом и участие в соревнованиях, в том числе выездных. Так что активный образ жизни мне был свойственен всегда. По образованию я экономист-организатор сельскохозяйственного производства. Когда перед выходом на пенсию озадачилась, чем же буду заниматься на заслуженном отдыхе, решение пришло само собой. Однажды в санатории я увидела ходоков с палками. Это был октябрь 2011 года. Снега нет, а они с палками. Как так? Стало интересно. Я начала учиться. Прошла начальное обучение по скандиходьбе в ООО «Русская школа скандинавской ходьбы».

Спустя три года, в мае 2014 года, Тамара Савиных, уже будучи инструктором, отправилась на фестиваль Русской школы в Санкт-Петербург. С упоением слушала рассказы и смотрела видеофильмы коллег из разных регионов России и ближнего зарубежья об организации нордик-туров по достопримечательностям. Это были гиды активного отдыха и туризма.

- Уже через месяц после фестиваля состоялся первый наш выход на нордик-маршрут вместе с сотрудниками музея истории крестьянства. Ощущения от 8 километров похода с палками по полевым дорогам были потрясающие и совершенно неожиданные, - вспоминает инструктор. - Перед выходом и в самом начале пути у меня был страх расстояния, неуверенность в его преодолении из-за состояния здоровья. Однако в результате программа была не просто выполнена, а перевыполнена и от страха не осталось и следа. Физическая усталость от похода была приятной и комфортной.

По словам Тамары Савиных, при ходьбе с палками физическая нагрузка переносится легче, если соблюдается техника, конечно.

- Скандинавская ходьба приносит максимум пользы и удовольствия. Я воспринимаю и транслирую ее не как спортивную дисциплину, а как оздоровительный вид физических упражнений. Самый доступный и эффективный для тренировки выносливости, вместе с тем самый экономичный и финансово малозатратный, - подчеркивает инструктор.

Тамара стала разрабатывать и тестировать маршрут за маршрутом, старалась находить интересные объекты, рассказывала о них знакомым, размещала информацию в соцсетях, позже оформила буклет. Параллельно училась. В 2016-м прошла обучение в «Русской национальной Ассоциации скандинавский ходьбы», через год стала слушателем программы для инструкторов по оздоровительным технологиям и сдаче норм ГТО от департамента экотуризма, спорта и ЗОЖ Экологической Палаты России. Позже прошла профпереподготовку - стала учителем физкультуры, а в 2018 году прошла обучение в «Школе экскурсовода» от Центра развития туризма Кировской области.

Тамара Савиных (справа) с Татьяной Медведевой, директором музея истории крестьянства, на первом нордик-маршруте по искровским колхозным полям в КФХ Савковых, 14.06.2014 года. Фото предоставлено героиней публикации.

- Турфирмы возят туристов в Крым, на Алтай, на Кавказ. Но в Кировской области есть свои интересные достопримечательности. Мне хочется их показать. За время работы в органах местного самоуправления я подробно познакомилась с туристическим потенциалом котельничской земли. Он очень разнообразный и уникальный по многим направлениям - географическому, историческому, археологическому, природному. Иногда даже местные жители не знают о нем: устье Моломы, где было Казаринское побоище, Ковровское городище - это места, откуда начиналась вятская земля, - рассказывает Тамара.

Постепенно она сформировала группу единомышленников легких на ногу. Их не надо дважды звать и напоминать. Есть интерес? Идем!

- Быть организатором - это, скорее всего, моя миссия, - поясняет Тамара. - Всю свою сознательную жизнь я была в кругу людей, поэтому и сейчас с удовольствием занимаюсь тем, что нравится мне самой. Прорабатываем маршрут, логистику, бюджет, тайминг, оповещаем о предстоящем походе - интернет нам в помощь. Кто смог и захотел, с теми отправляемся в нордик-поход. Когда вижу после похода довольные лица и счастливые глаза, вдохновляюсь на новые дистанции. Наверное, это и есть мотивация, когда есть подзарядка энергией друг от друга.

- Как научиться скандинавской ходьбе?

- На мой взгляд, современная культура активного отдыха у нас в процессе становления и развития. Но сейчас уже есть достаточно специализированных обучающих организаций и лиц, можно выбирать на свой вкус и цвет, с учетом своих запросов, пожеланий и возможностей. Кого интересует обучение, могу проконсультировать. Радует то, что мы с единомышленниками уловили веяние времени и вносим свою посильную помощь в этот процесс.

- Опишите, пожалуйста, ваш спортивный день.

- Мне нравится ходить с палками рано утром, когда просыпается природа, на восходе солнца. На это время у меня приходятся личные тренировки рядом с домом. Ну, а сканди-маршруты и другие мероприятия мы с коллегами по клубу планируем, прорабатываем и согласовываем заранее. Общая рекомендация: заниматься не менее двух раз в неделю по полтора часа, а лучше 3-5 раз в неделю по 30-40 минут. Чем старше становимся, тем чаще нужно гулять с меньшей продолжительностью. Можно разнообразить и дополнять ходьбу другими занятиями, например, такими, как йога, цигун, пилатес и т.п.

Тамара Савиных признается, что обожает получать новые впечатления. Она убеждена, что удивительное рядом, стоит только оглянуться вокруг.

- Сделайте шаг! Присоединяйтесь и открывайте вместе с нами новые горизонты! Можно всю жизнь просидеть у телевизора или за компьютером. Но, как говорил писатель Марк Твен, «лет через 20 вы больше будете жалеть о том, что вы не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому поднимайте якоря и уплывайте из тихой гавани. Ловите попутный ветер в свои паруса…».