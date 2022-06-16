Парки, кладбища, улицы: в Кирове прибирают общественные территории

С улиц города за минувшие сутки вывезли 29 кубометров мусора и 48 тонн смета. Фото: admkirov.ru

В Кирове проводится масштабная уборка города. По отчету мэрии, подрядчики приводят в порядок общественные места: парки, кладбища, улицы и другие территории.

ПАРКИ И ЗОНЫ ОТДЫХА

На днях мэрия отчиталась о чистке прудов в парке имени Кирова. Подрядчик там прибирается ежедневно, согласно муниципальному контракту, стараясь очистить оба объекта за одну смену. Примечательно то, что почти каждый день с поверхности и со дна водоемов извлекают по 20 и более кубометров мусора - бутылки, обертки, ветки, пакеты и так далее. Кировчане бесконечно жалуются в соцсетях на грязные пруды, однако такого рода мусор в пруду сам по себе не заводится. Кроме веток. Это еще как-то можно понять.

К слову о приведении в порядок «водных объектов»: пришло время техобслуживания фонтана на Театральной площади. Рабочие почистят чашу и проверят состояние всех комплектующих - форсунок, сливов, резьбовых соединений. Для этого любимый объект посетителей площади пришлось временно закрыть. По прикидкам специалистов, на это уйдет около двух дней. Так что к выходным фонтан должен снова заработать.

Пруды в парке имени Кирова чистят ежедневно. Фото: admkirov.ru

КЛАДБИЩА

С Новомакарьевского и Старомакарьевского кладбища вывозят мусор. Эта уборка идет в течение всего года. За первые шесть месяцев убрали уже 700 кубометров отходов, и еще 1100 планируют вывезти в следующие полгода. Все это - наполнение несанкционированных свалок, которые образовались на кладбищах.

Для решения проблемы мэрия установила 13 дополнительных контейнеров. Сейчас их общее количество составляет 132 штуки. Судя по всему, безуспешно, раз на местах захоронений образуются еще и несанкционированные огромные свалки. Горадминистрация также подумывает о сезонной установке больших контейнеров на 8 кубометров каждый. Необходимость в них возникает во время церковных праздников и особых дней поминовения, когда кировчане массово посещают кладбища.

Сейчас также решается вопрос о ликвидации несанкционированных свалок на других местах массовых захоронений. В настоящее время определяются примерные объемы отходов на объектах.

Кировчан настоятельно просят не бросать мусор среди могил. И вообще нигде не бросать, кроме урн для отходов.

С городских кладбищ мусор вывозят в течение года. Фото: admkirov.ru

УЛИЦЫ И ДОРОГИ

Прибирается и улично-дорожная сеть Кирова. Так, за минувшие сутки, 15 июня, рабочие вывезли 29 кубометров мусора и 48 тонн смета. Сегодня, 16 июня, в течение дня задействуют 41 единицу спецтехники и 83 специалиста ручного труда для приборки. Такая работа ведется круглосуточно, поскольку после каждого сильного ветра или дождя на проезжей части появляется песок с газонов.

Подрядчики также приступили к кошению травы. Уже составлен график работ. 16 июня рабочие пройдут по улицам Ленина, Комсомольской, Горького, Красноармейской.