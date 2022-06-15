«Знакомьтесь, шестилапые!»: Почему это мероприятие стало самым посещаемым в Кировском краеведческом музее

Для маленьких любителей природы музейные занятия обязательно дополняются творческими элементами. Фото предоставлено героиней публикации.

15 июня отмечается День создания юннатского движения в России. Оно насчитывает уже 104 года! Более века назад в Москве появились первые Станции юных любителей природы (юных натуралистов). Чуть позже подобные станции и кружки начали действовать практически при каждой школе. Дети проводили наблюдения и ставили опыты, участвовали в охране природы, углубляли знания биологии и учились беречь живое. О том, как современным юннатам помогает главный музей Кировской области, мы поговорили с Анастасией Хлебниковой - заведующей отделом краеведения.

«ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ К ПРИРОДЕ ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ»

Анастасия пришла работать в краеведческий музей в 2015 году - сразу после окончания естественно-географического факультета ВятГУ. Ее приняли на должность экскурсовода в экспозиции «Природа Вятского края», посвященной палеонтологии, современному животному и растительному миру региона.

- Главная аудитория экспозиции - школьники начальных классов. Их неутомимый интерес к окружающему миру меня всегда заряжал и до сих пор заряжает энергией, - делится кировчанка.

Но, несмотря на положительные эмоции от экскурсий, более глубокий интерес к работе в музее у Анастасии появился не сразу. Главным толчком стала организация необычного выставочного проекта «Другие миры» на тему научной фантастики. Затем девушка была куратором проектов «Я люблю футбол» - к ЧМ-2018, «Мы - другие. Перезагрузка» - о молодежных субкультурах, «Рок-волна» - об истории кировского рок-движения. После этого она убедилась, что музейная жизнь очень разноплановая, контрастная, требует порой неординарных решений, дает реализовать творческие идеи.

- В музее есть уникальная возможность открывать что-то новое не только для посетителей, но и для себя, поэтому каждое утро я иду на работу с большим удовольствием! - признается девушка.

Анастасия Хлебникова: «Мы организуем не только экскурсии, но и разные мероприятия, рассказывающие о многообразии флоры и фауны Вятского края». Фото предоставлено героиней публикации.

По словам кировчанки, самое сложное во время экскурсии - удержать внимание юных слушателей, ей это удается с помощью наводящих вопросов. А самое частое, что спрашивают сами дети: «Настоящие ли это животные?». Анастасия объясняет, что такое чучело как оно создается.

- Самые запоминающие экспонаты для детей - крупные, - говорит Анастасия. - Например, впечатления о скелете первобытного зубра у ребят остаются после посещения музея надолго. Не оставляют равнодушными и лесные звери: медведи, лось, волк и лисица.

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ И… НАСЕКОМЫХ!

Одно из основных направлений музейной работы - экологическое просвещение: знакомство с природой родного края и воспитание бережного отношения к окружающему миру.

- Мы организуем не только экскурсии, но и разные мероприятия, рассказывающие о многообразии флоры и фауны Вятского края, об особенностях всего живого. И, конечно, наша основная аудитория - это дети, - говорит кировчанка.

Для маленьких любителей природы музейные занятия обязательно дополняются творческими элементами. На самом популярном из занятий «PRO насекомых» ребята не только узнают больше фактов об энтомофауне Кировской области, страны, мира, но и видят живых ее представителей. Среди них разные виды палочников, африканские бронзовки, мадагаскарские тараканы и самые крупные на планете тараканы-архимандриты.

Анастасия признается, что знакомство с такими необычными и в чем-то пугающими животными вызывает у юных натуралистов бурю эмоций: от страха и недоверия до восторга и любопытства. Но точно никого не оставляет равнодушным.

Однако, чтобы современные дети смогли узнать и полюбить природу, усилий одного музея недостаточно. Нужно, чтобы в этом были заинтересованы родители - показывали пример, увлекались красотой и многообразием окружающего мира. А чтобы в прежнем объеме возродить юннатское движение необходимо создание эколого-просветительских центров и экологических кружков, где дети смогут в формате живого общения знакомиться с тонкостями мира природы.

Любимец посетителей - дальневосточная черепаха по имени Афанасий. Фото предоставлено героиней публикации.

ЖИВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

В музее действует постоянная выставка «Живая природа», а на ней любимые и малышами, и взрослыми занятия «Мастера маскировки», «Настоящие драконы». Здесь детям открываются тайны из жизни тропических насекомых и рептилий, а также они знакомятся с музейным питомцем - дальневосточной черепахой по имени Афанасий.

- Этого любимца посетителей нам подарили представители министерства экологии Кировской области в 2004 году, - рассказывает Анастасия. - У этой черепахи очень необычный вид: на трех пальцах из пяти имеются острые коготки с плавательными перепонками. А еще у Афанасия мягкий панцирь, длинный нос-хоботок и длинная гибкая шея, которая помогает нападать из засады.

В природе дальневосточные черепахи обладают агрессивным характером. Афанасий не исключение - он доверяет только знакомым смотрителям, которые прибирают его террариум, губкой аккуратно моют панцирь и лапки. На выставке «Живая природа» юные любители природы наблюдают за повадками и других животных, например, пары пустынных «драконов» - бородатых агам.

- Внешне их действительно можно сравнить с мифическими существами, - говорит кировчанка. - У них величественный взгляд хищника, острые когти и шиповатые чешуйки вокруг ушей, на темени и поперек горла. Но они мягкие, уколоться о них не сможет и маленький ребенок. Поэтому мы смело даем погладить агам нашим посетителям.

На выставке «Живая природа» юннаты могут наблюдать и за повадками и пустынных «драконов» - бородатых агам. Фото предоставлено героиней публикации.

Сейчас дома у девушки живет питомец, который через несколько лет, когда подрастет, тоже станет одним из обитателей выставки и будет удивлять тысячи гостей музея.

- Любовь к животным у меня была всегда, особенно к экзотическим видам, - делится Анастасия. - Сейчас я содержу паука-птицееда. Гости отмечают, что это необычно, но у меня есть три аргумента, почему птицееды - идеальные домашние питомцы. Первый - они очень спокойные и никогда не разбудят вас своим воем или мяуканьем. Второй - никогда не испортят мебель и третий - они крайне мало едят.

Несколько лет подряд в музее проходят мероприятия выходного дня для семей. Самое посещаемое - «Знакомьтесь, шестилапые!». Здесь дети и родители участвуют в конкурсах, экскурсиях, мастер-классах, творческих встречах и даже в настоящих тараканьих бегах. Музей также проводит для ребят мероприятия вместе с заповедником «Нургуш» и «Экоклубом «ЛЕС»: семейные экологические праздники, День биоразнообразия и День Ивана-травника.

Встречи с экоклубом всегда вызывают большой восторг. В прошлом году в музее проходили мероприятия, посвященные Дню туризма. И взрослым, и детям запомнилось путешествие «Вокруг света за 80 минут» от «ЛЕСа». Посетители смогли поближе познакомиться с животными, обитающими на разных континентах, и конечно, узнать о них много интересных фактов.