Главные новости в Кирове с 6 по 12 июня: утверждение даты выборов нового губернатора, скорое открытие городского пляжа, ликвидация и создание парков в городе

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 13 июня, праздники продолжаются, и рабочие будни начнутся только завтра... За окном солнечно, +20 градусов, без осадков, ветра не ожидается. Полный прогноз на ближайшие пять дней можно посмотреть по этой ссылке. Наступила новая неделя, а мы делимся с вами главными событиями ушедшей.

ВЫБОРЫ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА

Их точная дата определена и официально утверждена. Законодательное Собрание Кировской области постановило провести выборы нового главы региона 11 сентября 2022 года. Параллельно с ними горожане будут выбирать депутатов кировской гордумы и руководителей представительных органов. Дату выбирали, исходя из областных законов: день голосования назначается на второе воскресенье сентября того года, когда истекают полномочия предыдущего губернатора.

ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖЕЙ

Городской пляж у старого моста может официально принять первых купающихся уже ровно через неделю. Мэрия планирует открыть сезон 20 июня. Перед этим пляж подготовят к набегу и наплыву посетителей - проведут обработку территории от клещей, поставят кабинки, приберут мусор и так далее. В первую очередь, конечно, песок и воду направят на экспертизу. В Вятке кировчанам традиционно запрещают купаться: слишком грязно. Каким будет вердикт в текущем году, пока неизвестно.

ПАРК ИЛИ ПУСТЫРЬ?

Активисты ОНФ считают, что парк имени Кирова могут превратить в вымощенный брусчаткой пустырь. По крайней мере, так гласит проектно-сметная документация по парку. Из итоговой версии спустя два года исчезли практически все предложения и наработки, а то, что осталось, изменилось до неузнаваемости. Поражает и сумма, которую планируется потратить на мощеное брусчаткой и украшенное маленькими саженцами вместо крупных деревьев нечто: 600 миллионов рублей. Общественники негодуют и просят помощи. Сейчас они обратились к врио губернатора Александру Соколову, надеясь, что он не допустит такого беспредела.

ПУСТЫРЬ ИЛИ ПАРК?

И еще по теме. На территории КВАТУ может появиться центральный городской парк. Такая идея появилась у чиновников. На данный момент идет опрос горожан - «за» они или «против» такой инициативы. В случае, если большинство кировчан идею одобрят, то в ближайшее время должна начаться разработка проекта и его презентация. Сначала врио губернатора Александру Соколову, а после, скорее всего, и широкой общественности.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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