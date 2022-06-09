«Честные источники, без чужой оценки»: кировчанка рассказала о том, какие документы можно найти в архивах

За 44 года работы Елена Чудиновских занималась созданием выставок и публикацией документов, писала научные статьи и очерки, выступала на радио и телевидении. Фото предоставлено героиней публикации

9 июня, в Международный день архивов, мы поговорили с фотографом и краеведом Еленой Чудиновских, которая отлично знает работу этих учреждений. В Кировский областной архив она попала в 1974 году, сразу после окончания школы.

- Я пришла в центр занятости и получила туда направление на работу, - поясняет Елена. - Сотрудники мне понравились - в основном это были интеллигентные дамы с высшим образованием. На следующий год я поступила в институт, получила специальность учителя русского языка и литературы. Но трудиться осталась на прежнем месте.

Кировчанка начинала с должности архивно-технического работника, затем стала научным сотрудником, а потом и начальником отдела. С 2004 по 2018 годы она была директором Государственного архива социально-политической истории Кировской области.

«ДЕРЖАЛИ НАГОТОВЕ ВАЛЕРЬЯНКУ И КОРВАЛОЛ»

Работа оказалась не такой рутинной и скучной, как представляется со стороны. В обязанности Елены входило создание выставок и публикация документов, написание научных статей и очерков, выступление на радио и телевидении.

- В работе привлекало то, что за строками документов не оставалось никаких тайн из прошлого, - делится архивист. - Их писали люди для обеспечения каких-то своих ежедневных нужд, а не для того, чтобы потомки в будущем прочитали. Это предельно откровенные, честные источники, без чужой оценки, без чьей-то интерпретации событий. Читай, сопоставляй, и правда откроется.

Когда кировчанка только пришла в архив, там еще работали те, кто пережил войну. Они рассказывали, как в нашу область из Прибалтики были эвакуированы ящики с документами. Как-то случайно один ящик открылся, а там оказались ковры, посуда и другие вещи, которые отправили переждать войну под видом документов.

За 44 года работы в архивной службе Елена видела многое. Когда в учреждение передали судебно-следственные дела из УФСБ по Кировской области, туда начали приходить родственники пострадавших от репрессий, знакомиться с делами. Архивист рассказывает, что первое время приходили дети репрессированных. Им было настолько тяжело читать, что работники всегда держали наготове валерьянку и корвалол. Потом стали приходить внуки, для которых все это было уже не так остро. Иногда эти дела помогали людям.

- Как-то пришел к нам пожилой мужчина, - вспоминает кировчанка. - Он проработал всю жизнь. Но так получилось, что ни наград, ни льгот у него никаких не было. О своем отце знал только, что тот ушел на работу в 1940-х годах и домой не вернулся. Кто-то подсказал обратиться в наш архив... Дело отца мы нашли. Оказалось, его арестовали прямо на работе, осудили и он умер в местах заключения. В итоге его сын по справке архива получил льготы как сын репрессированного (и сам пострадавший от репрессий). Он плакал...

Таких случаев, когда родные не знали о судьбе репрессированного родственника, по словам Елены, было очень много. Сотрудники архива помогали им узнать правду, зачастую печальную. Например, в 1990-х к ним обратилась внучка вятского провизора Владимира Бермана. Он владел аптекой на углу современных улиц Ленина и Горбачева. В 1918 году учреждение национализировали, а его самого расстреляли. О судьбе же своего отца Юрия женщина знала лишь то, что он осужден на 10 лет без права переписки. Думали, умер в тюрьме. В архиве дочь узнала, что он был расстрелян в 1938-м.

«АРЕСТОВЫВАЙТЕ, А ЗДАНИЕ НЕ ПОКИНУ»

До конца 80-х архив располагался в нескольких зданиях, одно из которых - Успенский собор Трифонова монастыря. Тогда запросто можно было услышать от сотрудников: «А где такая-то? - Да в монастырь ушла». Причем некоторые сотрудники прямо в храме и жили. Там было общежитие для молодых специалистов.

Собор был очень ненадежным местом для архива: здание не отапливалось, случались частые протечки, а то и возгорания. Некоторые дела от неблагоприятных условий просто «сцементировались» - их уже нельзя было открыть. Хотя самые ценные документы усилиями архивистов удалось сохранить. Одним словом, сотрудники были не довольны.

Краеведы тоже переживали, что ценнейший памятник архитектуры в городе занимает архив, который портит его и не позволяет всем желающим увидеть уникальное здание изнутри. Поэтому все с радостью встретили решение о строительстве нового здания на улице Карла Маркса, 142. Помогать перевозить документы пришли многие верующие, и собор разгрузили в кратчайшие сроки.

Один из драматичных моментов в истории архива - август 1991 года. Тогда, во время путча, было распоряжение арестовать архивы. Даже особо не разбирались, что речь шла только о партийных. Пришли арестовывать и государственный.

- Я находилась в это время в здании на ул. Ленина, 138, - рассказывает Елена. - Сидим, работаем. Вдруг приходит милиционер и говорит: «Архив арестован, всем покинуть помещение». Заведующая не оплошала. «Арестовывайте, - говорит. - Но я здесь за сохранность документов отвечаю, и здание не покину». Милиционеру пришлось ретироваться.

ПОМОГ ФОНД СОРОСА

Позже Елена перешла работать в партийный архив.

- Это было очень закрытое учреждение, - вспоминает кировчанка. - Разрешение на работу в нем давал секретарь обкома партии, а главным инструментом работника были ножницы, которыми вырезалось все идеологически вредное, что читатели могли выписать из дел.

В 90-е там был аврал - привозили документы из всех бывших партийных организаций области. Машины приходили каждый день, часто везли документы просто в мешках, а то и навалом. Их надо было разбирать, делать экспертизу, оформлять. Хотя, по словам Елены никто не верил, что политический строй сменился необратимо - казалось, все это придется возвращать обратно.

В начале 1990-х годов архивы открыли, в них мог прийти любой человек. Но для того, чтобы он сориентировался в огромном массиве дел, требовался справочник о документах учреждения. Но был только список фондов, и то очень небольшой. Требовалась огромная работа, ведь к тому времени, кроме партийных и комсомольских, были приняты фонды спортивных, творческих, профсоюзных организаций, а затем и большой фонд судебно-следственных дел ЧК-НКВД-КГБ. В архиве оказалось около 800 тысяч дел!

- Помог фонд Сороса, - рассказывает архивист. - Как бы его ни ругали сегодня, но именно его грант помог нам выжить: зарплату не платили, а кушать хотелось каждый день. А так мы получили кое-какие деньги.

Сроки гранта были ограничены, однако ради создания путеводителя архивисты самоотверженно выходили на работу в выходные и оставались по вечерам. Закончили вовремя. И кроме того, на деньги фонда купили два компьютера и сканер. Тогда они были первые и единственные в архиве.