Как лучше всего добраться в Пермь из соседних регионов

Хорошо добираться на поезде, если не очень долго. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ижевск-Пермь

Лучший способ добраться из Ижевска в Пермь - это личный транспорт или автобус, дорога займет 6 часов. Если брать в расчет среднестатистический автомобиль, который расходует 10 литров бензина на 100 км, расстояние до Ижевска – 287 км. Заправить машину нужно будет литров на 30, это будет стоить около 1500 рублей в одну сторону.

Автобусы курсируют между городами ежедневно, в расписании - несколько рейсов. Цена билета зависит от дня недели и марки автобуса. В среднем от 670 до 1400 рублей.

Кроме этого, из Ижевска до Перми можно добраться на поезде. Дорога займет от 7 до 8,5 часа. Цена билета от 1200 рублей – плацкарт, до 1600 рублей – купе.

Расписание авиарейсов между городами заметно сократилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинск – Пермь

Из Челябинска в Пермь, наверное, удобнее всего добраться на поезде. В пути придется провести от 11 до 12,5 часа. Плацкарт - от 1630 рублей, купе - от 1870 рублей.

Ехать на автобусе от Южного автовокзала в Челябинске до Перми - от 11 до 12,5 часа. Билет будет стоить от 1450 до 1750 рублей.

По трассе на своем автомобиле дорога займет 563 км. Умножаем километры на литры, получается около 3000 рублей.

Приезжайте в Пермь на автомобиле, оцените наши дороги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уфа – Пермь

Еще недавно из Перми в Уфу летали самолеты, но сейчас в расписании аэропортов такие рейсы не значатся. Поэтому добраться из Башкирской столицы в Пермь можно, например, автобусом.

В основном в день отправляются три автобуса. Цены и время в пути зависят от марки автобуса, а также от маршрута. Цена билета от 1320 до 1450 рублей, в пути от 7 часов 30 минут, до 11 часов 20 минут.

На личном автомобиле расстояние из Уфы в Пермь по трассе составляет 490 км. Бензин обойдется примерно в 2500 рублей.

Из Уфы в Пермь идет единственный поезд, сезонный – Симферополь-Пермь. Добираться на нем дорого и долго. Плацкарт - от 2330 рублей, купе - от 3800 рублей. В пути придется провести почти 22 часа. Другого ж/д сообщения между городами нет.

В Перми туристов ждет знаменитое "Счастье не за горами". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тюмень - Пермь

Из столицы Сибири в Пермь быстрее всего добраться на самолете. Авиакомпания «ЮТэйр» выполняет между городами два рейса в неделю. В расписании тюменского аэропорта вылеты значатся по средам и воскресеньям в 14.30. Самолет преодолеет расстояние между городами за 1 час 40 минут. Цена билета в среднем 3000 рублей, в некоторые дни она снижена до 2300 рублей.

Ехать на машине в Пермь придется по трассе почти 700 км. Расстояние не малое, займет в среднем часов 12, это если без остановок на отдых. На заправках придется потратить не менее 3500 рублей в одну сторону.

А вот прямых автобусных маршрутов из Тюмени в Пермь – нет. Между городами часто ходят туристические автобусы.

Можно добраться из Тюмени в Пермь на поезде. Время в пути от 11 часов, билеты на поезд от 1800 рублей – плацкарт до 4700 – пупе.

Киров - Пермь

Из Кирова в Пермь удобно добираться на поезде. Дорога займет примерно 7,5 часов. Билет в плацкартном вагоне – от 1400 рублей, в купе – от 2000 рублей.

Прямых автобусных маршрутов между городами нет. Еще вариант доехать до Прикамья – на собственном автомобиле. Расстояние в 500 км на машине можно преодолеть примерно за 8 часов. Потратить на бензин придется от 2500 рублей в одну сторону.